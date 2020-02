Lagunera vive en 'alerta' por el COVID-19

La aventura de Dalila Mesta, originaria de Gómez Palacio, comenzó hace cinco años cuando viajó a Corea del Sur gracias a una beca que obtuvo para estudiar en la Universidad de Sogang en Seúl. Sin embargo, nunca se imaginó que se toparía con la epidemia del COVID-19.

Actualmente Dalila vive en la ciudad de Daegu, que se encuentra bajo alerta luego de que los casos de coronavirus confirmados aumentaran de forma drástica. Según medios locales, la mayoría de las personas se contagió en una iglesia.

Al día de hoy el país asiático elevó su escala de alerta al reportar 169 nuevos casos y cinco muertes. Se ha afectado a 602 personas y 48 de estos contagiados están en la región mencionada, de acuerdo con medios locales.

La paciente número 31 presuntamente habría infectado a más personas provocando que rápidamente se expandieran los temores en Daegu.

Dalila Mesta, de 28 años de edad, llegó a Corea del Sur en 2015 gracias a una beca que obtuvo para estudiar y desde entonces ha permanecido en el país oriental. Actualmente trabaja en una empresa de exportaciones.

Con el fin de contar lo que se vive actualmente en la ciudad debido al brote de coronavirus, Dalila contactó a esta casa editorial.

El día miércoles 18 de febrero, después de que la paciente 31, como ella lo menciona, confirmara haber infectado a más personas, se empezó con los protocolos de seguridad y de salud en la región.

"En la empresa que trabajo pasaron a fumigar en la mañana. Nos brindan cubrebocas a todos los trabajadores y nos están tomando la temperatura por las mañanas y después del mediodía", cuenta vía mensaje. "Se nos ha pedido no hablar en la hora de la comida y no visitar a nadie de otras áreas. Nos han recomendado no ir a gimnasios, parques o actividades fuera de tu casa. Tengo que llegar al trabajo 15 minutos antes para la toma de temperatura. Si en el baño están dos personas, debes regresar a tu lugar y esperar a que se desocupe. Cancelaron todas las juntas y eventos".

Cuenta que en la ciudad las clases para los más chicos fueron suspendidas, así como las escuelas privadas.

Expresa que previo al brote en su región al menos 1 de cada 5 personas usaban mascarillas quirúrgicas para protegerse, pero no fue hasta que se dio el brote repentino en el área donde vive que la mayoría comenzó a usarlas, provocando que estas se agotaran en las farmacias. Además, en los camiones se puede ver gel antibacterial desde hace unas semanas. "Están agotadas (las mascarillas quirúrgicas) y solo puedes encontrar las de algodón o las que usamos normalmente cuando se presenta la contaminación de China".

La gomezpalatina expresa que las salidas del país están prohibidas. "En caso de ser necesarias tendríamos que estar en cuarentena al regresar".

De momento, Dalila niega haber pensado en regresar a México. Tampoco ha tenido acercamiento con las autoridades de la embajada. "La embajada mexicana hasta el día de hoy solo mandó el comunicado que Corea ha mandado a todos los extranjeros de cómo estar previniendo la enfermedad y de qué hacer en caso de síntomas. Mis familiares y amigos me están diciendo que regrese. Pero creo que el gobierno (local) está trabajando para poder erradicar todo lo más pronto posible".

Para Dalila, los hábitos de limpieza o la ausencia de ella se ven más marcados ahora con los protocolos. "Aquí en mi trabajo y en la universidad me pude dar cuenta que la gente aquí no tiene hábitos de limpieza. Puedes ver cómo después de usar el baño no se lavan las manos, no se cubren la boca al toser o estornudar y escupen en la calle tanto hombres como mujeres", lo que considera peligroso.

La ciudad de Daegu se mantiene en alerta. El alcalde Kwon Young-jin exhortó a la gente a quedarse en casa y usar el cubrebocas en todo momento.