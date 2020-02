Todo cambió para Erika Buenfil al ser mamá

Durante su época de juventud, Erika Buenfil fue una de la actrices más asediadas por los hombres y tuvo algunas parejas, pero dijo que al convertirse en madre dejó de ser interesante para ellos.

"Sí tuve muchos novios, pero se me quitó lo divertido cuando me convertí en mamá. He sido muy afortunada en el amor, aunque no me he realizado como mujer casada, lo cual no significa que no haya sido amada", comentó.

Buenfil tuvo como parejas sentimentales a los actores Eduardo Santamarina y Omar Fierro, aunque trascendió que también salió con Eduardo Yáñez y el cantante Luis Miguel, ella aseguró que sólo fue por amistad. Ernesto Zedillo Jr. es el padre de su hijo Nicolás, de 14 años.

Mencionó que sus relaciones amorosas no "han cuajado" por diversas razones, como suele ocurrirle a muchas mujeres, pero no se deprime, al contrario, se considera una mujer feliz.

"Después de tener a Nicolás tuve un novio y no me fue muy bien. Entonces, me dediqué a mi carrera y a mi hijo, ya no quise abrirme al amor. Esperemos que algún día llegue, pero no está entre mis prioridades", aseguró Buenfil a la prensa.

Quiso tener otro hijo

La protagonista de telenovelas como Amor en silencio y Tres mujeres, entre otras, admitió que a falta de una pareja estable, desistió de su anhelo de tener otro hijo.

"Sí quise, pero estaba sola. Tenía que volver a empezar una relación y animarme. Tenía mucho miedo de que me volviera a pasar algo, de que yo estuviera con dos (niños) y solita. Me hubiera encantado si hubiera tenido una familia un poquito más regular o sólida, pero no importa, estamos muy felices los dos".

Hoy entiende que las cosas pasan por algo, pues dada la crisis económica por la que atraviesa el país y la falta de empleo, consideró que con dos hijos hoy sería más pesado sobrellevar la vida diaria.

"Aunque no imposible porque hay quienes lo logran; sin embargo, ya no quise. A Nicolás lo tuve a los 40 años y claro que podía volver a embarazarme y volver a empezar, pero decidí que mejor no".

Busca varias cualidades en un hombre.

A sus 56 años, Erika Buenfil, quien dio vida a "Cristina del Junco" en el melodrama El derecho de nacer (1981), busca diversas cualidades en un hombre. "Sobre todo, mucha comprensión y compañerismo. Que sea un amigo, un hombre exitoso, que trabaje, que de verdad me apoye y, principalmente, que entienda mi carrera. También que me guste y me cuadre".

Sin embargo, no ha llegado alguien así porque "están casados, no quieren o buscan a las más jovencitas. O porque yo estoy muy ocupada y no me doy la oportunidad, pues no salgo. Creo que es eso, también tiene mucho que ver".

En la actualidad, Buenfil, quien graba la telenovela Te doy la vida al lado de José Ron, Eva Cedeño, Jorge Salinas y Omar Fierro, aseguró sentirse contenta y arropada por muchos amigos.

"Me tengo a mí, ¿qué más quiero? No es a fuerzas tener que casarse, mi prioridad es salir adelante, no estoy buscando un hombre para que me mantenga, pero si me mantiene, pues que Dios me lo mande. Mientras, a seguir trabajando".

De su hijo Nicolás, destacó que busca hacerlo fuerte, independiente y responsable. "Le hago ver que le toca ser hombre. No comparo lo que me pasó a mí con que le suceda a él. Yo quiero que sea alguien de bien, responsable de sus actos y feliz. Que se enamore y respete a la mujer, eso es lo más importante".

Si se porta mal, prometió jalarle las orejas pues se consideró una madre enérgica. "Cuando tenga novia, seré la más feliz. Quiero que lo amen de verdad y que ame profundamente, que experimente lo que deba ser y si lo dejan, pues lloro con él. Aquí está su mamá para aguantar el golpe".

46

AÑOS

de carrera son los que respaldan a la actriz.