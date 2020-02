Buscan eliminar trabas en delito de violencia

Las mujeres no casadas de Coahuila que sufren de violencia por parte de sus parejas no pueden acceder a la tipificación de violencia familiar si no tienen un mínimo de seis meses de relación. Hace tres meses se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y eliminar la temporalidad, pero esta se mantiene en comisiones.

El diputado Marcelo Torres Cofiño, prevé que sea en el mes de marzo que el dictamen se presente en el pleno del Congreso Local para que pueda votarse. "Esta iniciativa la presenté a finales de noviembre y fue dictaminada en enero, posteriormente se turnó a la comisión de Gobernación", dijo a este medio. "Como bien lo sabes estamos en el periodo de la permanente y no se están aprobando dictamenes; sin embargo, ya está en Junta de Gobierno para que sea aprobada en la primer sesión de marzo", indicó. Actualmente, el Código Penal de Coahuila deja indefensas a mujeres no casadas que sufren violencia por parte de sus parejas, esto al poner como condición que deben tener una vida en común por un mínimo de seis meses, de lo contrario cualquier agresión que sufran no podrá catalogarse como violencia familiar. Esto representa un factor de riesgo en el acceso a la justicia, ya que este requisito hace la diferencia entre delitos de menor penalidad y mayores beneficios para el agresor, como el derecho al perdón. La Red de Mujeres de La Laguna ha atendido casos de mujeres que son internadas a causa de golpes dados por sus parejas y ni siquiera se les cubren los gastos médicos por no contar con estos seis meses de vivir juntos. Cabe mencionar que la violencia de género ha acaparado los primeros lugares en relación al grueso de las denuncias que se interponen en el estado de Coahuila. Solo en la ciudad de Torreón se han registrado mas de 4 mil denuncias por violencia de género en los últimos tres años.