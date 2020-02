Mercedes completa semana dominante

- Al tenor de su revolucionario sistema de dirección doble, Mercedes completó ayer una semana de marcado dominio en las pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno, con Valtteri Bottas superando a su compañero Lewis Hamilton en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

En el tercer y último día de los ensayos esta semana, Bottas sacó una diferencia de casi ocho décimas de segunda sobre Hamilton. Nadie más se les acercó.

Mercedes estrenó esta semana un novedoso sistema de dirección. Se trata de un volante dinámico, que el piloto puede mover hacia dentro y hacia atrás para poder controlar el ángulo de las ruedas delanteras en las rectas.

"Me tiene fascinado, tengo que sacarme el sombrero", dijo el piloto de Renault Daniel Ricciardo. "Han sido dominantes en esta era y sigue siendo los que exigiendo a todo el mundo cuando deberíamos ser nosotros los que deberíamos estar exigiéndoles. Están marcando una pauta ahora mismo y son pocos a los que se les hubiera ocurrido".

El director de Ferrari Mattia Binotto señaló que era prematuro evaluar los beneficios del nuevo sistema.

"Primero tenemos que entender cómo funciona y cuál sería el verdadero rendimiento con el que nos beneficiaríamos", afirmó. "Ahora mismo no tenemos ninguna idea. Pero vamos a revisarlo y veremos si merece la pena de desarrollarlo o no".

Ferrari fue el principal rival de Mercedes la pasada temporada, pero no ha dado señales alentadoras este año.

Sebastian Vettel logró el 13er mejor tiempo el viernes, más de dos segundos y medio detrás del registro de Bottas. La escudería italiana tuvo que hacer un cambio de la unidad de potencia del monoplaza de Vettel al averiarse por la mañana, pero de todas formas pudo completar 100 vueltas en la jornada.

El tiempo de Bottas el viernes fue casi medio segundo rápido que la mejor vuelta de Vettel con Ferrari hace un año. Los italianos fueron el equipo superior en esa pretemporada.

"No me siento tan optimista como el año pasado", reconoció Binotto. "Varios otros han sido más rápidos que nosotros ahora mismo. Cuán rápidos es difícil de evaluar y deberé estudiar todos los datos en los próximos días, pero no creo que estamos al mismo nivel en este momento".

Mercedes ha sido el único equipo que bajó de 1 minuto y 17 segundos este año. También acumuló la mayor cantidad de vueltas, con 494. Red Bull cerró los tres primeros días con un total de 471 vueltas, mientras que Ferrari apenas pudo sumar 354.

Salvo un problema electrónico que obligó a Bottas frenar antes de lo previsto su sesión el jueves, Mercedes no pasó sobresaltos durante una gran semana.

El tercero más rápido el viernes fue Esteban Ocon, al volante de un Renault, seguido por Lance Stroll de Racing Point, de excelente rendimiento estos tres días. Racing Point, el equipo del piloto mexicano Sergio Pérez, usa unidades de potencia de Mercedes y el diseño de su monoplaza es muy similar al de los Mercedes de la pasada temporada.

Andrew Green, el director técnico de Racing Point, afirmó que no ha habido una transferencia de información sobre partes de Mercedes, pero reconoció que han tratado de copiar lo que le salió bien al equipo alemán hace un año.