Exigen campesinos obras y programas

Miembros de la organización Antorcha Campesina acudieron a la Presidencia Municipal, solicitando obras y programas sociales. Ernesto Cruz Tobón, representante de Antorcha, informó que entregaron un pliego petitorio al ayuntamiento, donde solicitan obras de pavimentación, alumbrado público, drenaje, entre otros.

"Nos dicen que ahorita de momento no hay absolutamente nada y que si algo llegase a haber, va a ser mucho menos que el año pasado por los recortes que están al orden del día", dijo Cruz, respecto a obras y servicios.

En cuanto a programas sociales, dijo, fue la misma situación en las plataformas, sin embargo insistirán en que se dé continuidad a los programas sociales, pues lamentablemente el actual gobierno federal ha implementado su política de austeridad.

"Antes había poquito, pero ahora ya no hay nada, dicen que va haber obras y que van a cambiar los programas sociales por obras de infraestructura, carreteras, pavimento, pero no hay tampoco", dijo Cruz.

Dijo que las necesidades de los sectores más vulnerables siguen siendo las mismas, luz, drenaje, alumbrado y servicios y que la situación que se enfrenta es más difícil que en años anteriores, porque abiertamente se les indica que son pocos los recursos económicos de los que dispone el municipio por los recortes.

"Ahora está peor, porque ahora no hay, ya nos acaban de decir que no hay nada todavía y que quién sabe si vaya a haber, en caso de que haya algo va a ser recortado", acotó. Pedirán además mejoras en caminos rurales, medicamentos, acceso a vivienda y empleo. El ayuntamiento analizará el pliego petitorio y si algunas de las acciones solicitadas no se encuentran ya dentro de lo programado para este año.