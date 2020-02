María Rojo está en contra de doblar las películas

La actriz María Rojo se manifestó en contra de la propuesta de doblar todas las películas al español, asegurando que eso es una falta de respeto y va en contra de los derechos de creativos.

"No estoy de acuerdo que se doblen las películas. Trabajé muchos años como presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, y no estoy de acuerdo en que se haga esto eso, es atentar contra la obra cinematográfica, es una falta de respeto al creador. Debemos tomar al cine como lo que es: el arte del siglo XX", comentó la actriz.

María Rojo, quien recibirá el Ariel de Oro por su trayectoria artística y por su aportación al cine nacional, dijo que hay excepciones para doblar cintas, pero que eso no aplica para todas.

"Las películas, cada quien las ve como quiere, pero ya doblarlas por default no es lo correcto. Un actor no es nada más su cuerpo, su expresión y sus movimientos, también es su voz. Doblar las películas es contra natura", explicó.

"Entiendo que doblen las películas cuando son para niños, las didácticas o las privadas, está bien, pero doblar todas es una falta de respeto para la cinematografía", recalcó.

Por otro lado, la protagonista de Danzón y La tarea, quién siempre ha participado en la política, aseguró que es momento de dejarla y ayudar desde otra trinchera.

"Me gustaría hacer un trabajo que ayude, pero no precisamente político, eso ya quedó atrás, ya luché muchos años desde el 68. Yo sí estuve el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y en el Senado de 2006 a 2012; ahora, lo que me quedé de vida, quiero ayudar, pero desde el lado social", concluyó.