Asesinan en su casa a rapero Pop Smoke

El rapero Pop Smoke, que con 20 años era una de las figuras ascendentes del hip-hop estadounidense, fue asesinado ayer a tiros en su casa de Los Ángeles, informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

Al menos dos personas vestidas con capuchas y máscaras entraron a tiros en la residencia del artista en Hollywood Hills a las 4.30 de la madrugada, según fuentes policiales citadas por el portal.

Los disparos de los asaltantes hirieron a Pop Smoke, que fue trasladado por los servicios de emergencia al hospital Cedars-Sinai Medical Center de Hollywood, donde finalmente falleció.

Una de las hipótesis barajadas por las autoridades es la del robo, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Los sospechosos huyeron de la casa a pie.

TMZ asegura, asimismo, que en el lugar del asesinato hubo una fiesta o reunión de algún tipo durante la noche. Bashar Barakah Jackson, por su nombre real, era originario de Nueva York y en 2019 presentó su álbum debut, Meet the Woo, en el que se encontraba su exitoso single Welcome to the Party.

Su segundo disco, Meet the Woo, Vol. 2, había sido publicado este mismo mes.

En una entrevista con la revista XXL publicada el 7 de febrero, Pop Smoke se adhirió al "cliché" de que cuando un niño afroamericano crece en el gueto en Estados Unidos solo tiene tres opciones: jugar a baloncesto, rapear o vender drogas.

"Hice las tres y era bueno en todas ellas. Lo de rapear es solo otro paso en mi vida. No hay modo de saber que haré después de esto", aseguró.

Figuras del rap como 50 Cent o Nicki Minaj lamentaron en las redes sociales el asesinato de Pop Smoke.

"No hay éxito sin celos, la traición viene de los que son cercanos. Descanse en paz", escribió en Twitter, de manera enigmática, 50 Cent.

"La Biblia nos dice que los celos son tan crueles como la tumba. Increíble. Descansa en paz, Pop", afirmó Nicki Minaj.

"Eras demasiado joven. Que dios bendiga y dé consuelo a tu familia", señaló, por su parte, Chance The Rapper.