'Operativo, un error, porque no encontraron nada'

El operativo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina al interior de un inmueble en la calle Camino Ancho 29, en la colonia Cerrillos, alcaldía Xochimilco, casa en donde presuntamente tenían a la menor de siete años Fátima Cecilia, fue "un error porque aquí no encontraron nada", refirieron familiares de las personas que se presentaron a declarar por el caso.

Bajo el anonimato, y a las afueras del domicilio en donde la madrugada del domingo agentes de la Policía de Investigación (PDI) ingresaron para cumplimentar una orden de cateo como parte de las investigaciones por el feminicidio de la menor, refirieron que las autoridades no lograron encontrar ninguna prueba y que por ese motivo sus familiares acudieron "por su propia cuenta" ante el Ministerio Público a rendir su declaración.

La acción policial duró cerca de dos horas, en donde según contó una mujer, los agentes de investigación ingresaron con armas largas cerca de las 03:00 horas.

- "Aquí hay tres", dijo uno de los oficiales; "¿vivos o muertos?", contestó otro uniformado.

Después ingresaron al segundo piso del inmueble. Luego, observaron al resto de las personas que habitan el número 29 de Camino Ancho, también familiares de ella, y los investigadores volvieron a decir: "Aquí hay más secuestrados".

"Eran las tres de la mañana, y escuché cómo se cerraban un montón de puertas. Me asomo a la ventana y había como 30 patrullas, veo el uniforme de los PDI y unas personas civiles en el zaguán de mi primo. Yo pensaba que ellos [las personas de civil] habían cometido un delito. Me acuesto y escucho golpes, luego uno más fuerte y veo cómo entran los policías con sus armas largas al cuarto de mi otra prima", narró la mujer, quien además refirió que su primo, una de las personas que declaró ante la FGJ, es policía activo del sector 59 de la Policía Auxiliar, al igual que ella.

De acuerdo a un recorrido en la zona del operativo, desde la calle Camino Ancho número 20, en donde se pudo encontrar un boletín de búsqueda con el rostro de Fátima, también, se ubicaron tres cámaras, dos de ellas públicas y una más en un domicilio.

La tercer cámara, con número ID7708, fue desde donde se pudo registrar el paso de la mujer que sustrajo a la menor de edad, además de que en esa misma grabación se observa cómo ingresa un vehículo a la casa aledaña a donde se realizó el operativo.

De acuerdo con el testimonio, el vehículo, un Tsuru blanco, es utilizado por sus familiares como "taxi", y la mayoría viven en esa misma calle. "Yo digo que investiguen bien, porque no es justo que estén inculpando a una familia que no se mete en problemas, que no anda en la boca de la gente, todos trabajan honradamente", dijo.