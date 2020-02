Exigen reforzar los protocolos de seguridad

Tras el asalto con violencia a un restaurante del bulevar Independencia y Madero, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna exigirá que se refuercen los protocolos de seguridad en la región, mientras que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón señaló que se debe apostar a la prevención y piden a la ciudadanía no caer en una alarma.

Ayer se informó que sujetos armados, con lujo de violencia, asaltaron un restaurante de tacos el domingo por la noche. Guillermo Martínez Ávila, nuevo presidente de la Canirac Laguna, dijo que buscarán una reunión con las autoridades de seguridad en torno a este tema, pues han pasado ya varios años desde la última vez que ocurrió un incidente de este tipo en la región.

"Preocupa, pero también tenemos que ocuparnos y tomar las precauciones debidas", dijo. Consideró que se podría retomar el tema de los "botones de pánico" en los establecimientos, un proyecto que se abordó hace tiempo pero que no se concretó por falta de seguimiento.

Por su parte, Luis Cuerda Serna, presidente de Canaco de Torreón e integrante del Consejo Estatal de Seguridad, dijo que preocupan factores como el uso de armas de fuego y en general, que se presenten este tipo de delitos en un restaurante, sin embargo, dijo que no debe alarmar sino ocupar a las autoridades.

"Lo importante es la prevención, tenemos que apostarle a la prevención del delito, que este tipo de cosas no se den. Recordarás que el operativo, desde el Buen Fin hasta el Día de Reyes, funcionó muy bien, es un corredor muy concurrido, habría que revisar las estrategias y ponernos a trabajar en conjunto con las autoridades", expresó.

Señaló que hay medidas de prevención que deben adoptar los negocios como no tener dinero en caja o tener la vista en todo el público. Llamó a la ciudadanía a poner la denuncia correspondiente e insistió en que no se debe caer en una alarma. "Es un hecho que se suscitó y tenemos que trabajar para que no se vuelva a dar", dijo.

Cuerda Serna dijo que, con todas las cámaras de video que se han instalado, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, les informó que se podrían enlazar directamente al servicio de emergencias 911.