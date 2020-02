No se presentan a la audiencia

El cantante colombiano Manuel José, quien asegura ser hijo biológico de José José, no asistió a la audiencia que tenía ayer en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, donde tendría que comparecer por la denuncia de Usurpación de identidad que en días pasados interpuso José Joel, hijo legítimo de "El príncipe de la canción".

La cita estaba programada para el mediodía de ayer, sin embargo, el colombiano, cuyo nombre real es Brian Álvarez no apareció a comparecer, así como tampoco lo hizo José Joel.

Las versiones de esta ausencia giraron en torno a que el cantante se encontraba descansando luego de su presentación en el Teatro Metropólitan la noche del domingo, donde compartió escenario con el trío Los Dandys.

Por su parte, el denunciante, José Joel, ni sus abogados hicieron acto de presencia en la fiscalía.

Cabe mencionar, que Marysol Sosa, hermana de José Joel, se deslindó de está denuncia contra el colombiano, aunque sí lo instó a qué dejará de mentir, al no aclarar que no es hijo biológico de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, esto a través de sus redes sociales donde subió un video. La controversia sigue, aunque desde 2011, José José y Manuel José se sometieron a un estudio de ADN que arrojó que no hay parentesco alguno entre los dos. Al respecto, Laura Núñez, asistente y amiga del intérprete de El Triste, declaró que Manuel José "no es su hijo, el no se quería hacer el ADN, lo hizo a regañadientes, estuve presente cuando no se negó a hacérselo, ojalá quiera realizarlos nuevamente con José Joel. No es su hijo", aseveró.