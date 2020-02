Alista nueva música

Recién termina de cerrar la gira de su segundo álbum y la banda colombiana Morat ya trabaja en nueva música y en su siguiente espectáculo.

"Desde la parte visual, lo que es hacer un concierto, todo el concepto que hay detrás de un concierto, nos parece muy chévere", dijo el baterista Martín Vargas en una entrevista reciente en la Ciudad de México donde la banda dio un espectáculo gratuito en el Zócalo por el Día del Amor y la Amistad.

Para este año Morat planea lanzar un acústico grabado en el Palacio de los Deportes de Madrid en el último show de Balas perdidas", la gira con la que cumplió su décima presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

"Nos emociona muchísimo poder decir que ya son 10 auditorios nacionales, es una de esas cosas que desde el principio lo vimos como una meta a alcanzar", dijo el vocalista y guitarrista Juan Pablo Villamil.

"Nunca nos lo terminamos de creer; desde que hicimos el primero era ya para nosotros un sueño y ya 10 no sé ni qué decir, seguimos como atónitos".

Por ahora los integrantes de Morat disfrutan de las mieles de su más reciente sencillo Enamórate de alguien más, compuesto por Villamil y que habla sobre una relación que llega a su fin en buenos términos, tan buenos que el enamorado necesita una excusa para obligarse a olvidar a su expareja.

"En la medida que uno se pueda expresar bien y entender a la otra persona y no dejar que las cosas se metan en el camino, creo que es más probable que pueda obtener una ruptura saludable", dijo el guitarrista Juan Pablo Isaza.

Isaza ha logrado quedar en buenos términos tras el fin de una relación sentimental al igual que Villamil, pero los hermanos Simón y Martín Vargas -que completan Morat- no.

Simón toca madera, ni siquiera le gustaría tener que poner fin a un noviazgo.

Morat surgió cuando los cuatro estaban en el colegio hace una década.

Villamil quería hacer una banda con Izasa y ambos convocaron a Simón y a Alejandro Posada, su exbaterista.

Tras la salida de Posada se incorporó Martín.

Con el lanzamiento de Mi nuevo vicio con Paulina Rubio en 2015 comenzaron a tener más notoriedad y Cuando nadie me ve, Presiento y Mejores amigos los popularizaron en Latinoamérica y España.

Los integrantes de Morat saben que su estilo relajado y romántico es diferente a la ola de música urbana que ha dominado las listas recientemente.

"Vivimos en un mundo de reguetón", dijo Izasa.

"Nosotros convivimos con eso, además de que somos fieles usuarios del reguetón: cuando salimos de fiesta nos gusta escuchar reguetón".

Sin embargo, no lo ven como un impedimento.

Al contrario, agradecen la apertura que ha generado esta música para otros artistas latinos.

"Le debemos mucho a los artistas de urbano porque a Colombia el reguetón le cambió la cara", dijo Simón.

"Los artistas de reggaetón también han abierto las puertas a todos los cantantes en español, independientemente del género".

Mientras crecían como banda también mantuvieron sus estudios: Villamil estudió ingeniería industrial, Martín diseño gráfico, Isaza administración y Simón está a dos materias de graduarse en historia.

"Sí fue un objetivo claro mantenernos estudiando la mayor cantidad de tiempo que fuera posible", dijo Simón.

"Afortunadamente ninguno de nosotros estudió porque lo obligaron, sino que todos estudiamos porque nos parecía entretenido y era algo que nos iba a aportar a la vida".

Integrantes:

*Juan Pablo Isaza Piñeros- guitarra, piano y voz *Juan Pablo Villamil Cortés- voz, banjo, guitarra y coros *Simón Vargas Morales-bajo, voz y coros *Martín Vargas Morales- percusión, batería, voz y coros

Discografía:

*Sobre el amor y sus efectos secundarios *Balas perdidas

Canciones: