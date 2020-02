Critica Jorge Zermeño efectividad del 911

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, dijo ayer que el sistema estatal de emergencias 911 no está "funcionando adecuadamente", esto luego de ser cuestionado por medios de comunicación tras el asalto que sufrió un restaurante del bulevar Independencia la noche del pasado domingo.

Zermeño destacó que lo importante luego del atraco de ese lugar es que no exista "impunidad", además, se comprometió a elevar la cantidad de rondines de vigilancia en el sector centro y los principales corredores comerciales para evitar más delitos similares.

El alcalde culpó al sistema estatal de emergencias 911 por generar tardanza en la comunicación a las autoridades policiales, y dijo que debido a esto, han tenido que difundir el uso del número directo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), aunque tampoco precisó si ese fue el caso del pasado domingo.

"El 911 no está funcionando adecuadamente, por eso estamos distribuyendo el teléfono de la Policía, para que nos llamen directamente y podamos actuar más rápido, (tiene) mejor tiempo porque entra la llamada directa a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el 911 pues lamentablemente no ha funcionado bien, pues es un teléfono nacional, de aquí a que pasan el reporte, no ha sido efectivo, esa es la verdad".

Señaló que buscarán una mayor colaboración con la iniciativa privada para que se pueda aumentar el número de cámaras colocadas dentro y fuera de los negocios, además de que seguirán enfocados en mejorar los tiempos de reacción de las patrullas municipales, pero a través del número directo de la DSPM.

"Operativos de mayor presencia, de mayor vigilancia, colaboración de los propios comerciantes, colocando más cámaras de vigilancia", señaló.

Compromiso

Por su parte, el titular de la DSPM Torreón, Primo García, aseguró que seguirán mejorando los protocolos de colaboración con los restauranteros y propietarios de negocios.

911 EMERGENCIAS

Es el número de atención inmediata a nivel nacional desde hace años.