Pedro Capó confía en su Buena suerte

Pedro Capó tuvo tanto éxito con Calma, que decidió convocar a los mismos colaboradores para probar su Buena suerte. Así se titula el tema que el cantautor puertorriqueño acaba de lanzar. Es su primer sencillo en solitario desde que se alzó con el Latin Grammy a la canción del año por Calma, que compuso con Alex Palmer y Gabriel Édgar González Pérez alias Rec808.

"Creo en Buena suerte a ojos cerrados, así como creía en Calma y así como creo en mis canciones", dijo Capó en una entrevista telefónica desde Miami horas antes del lanzamiento de la canción y su respectivo video. "Que vuele alto, que vuele tan alto como pueda volar".

Buena suerte mezcla elementos caribeños del reggae y el reggaetón con el charango andino, mientras cuenta la historia de un flechazo: "Con tus ojos conecté / Temblé y temblé / Suavecito al oído fue que yo te pregunté / Dime cómo, cuándo y dónde rayos yo te vuelvo a ver", dice parte de la letra.

Calma coronó su meteórico ciclo en noviembre con el Latin Grammy después de haber sumado millones de reproducciones y tener remixes con Farruko y Alicia Keys que abonaron a su popularidad. "Es el máximo honor porque se brinda en la industria de la música", dijo Capó sobre su gramófono dorado. "Además de eso me tocó en el día de mi cumpleaños, 14 de noviembre. Te podrás imaginar la doble emoción".

Para Capó, el Latin Grammy fue el fruto de muchos años de trabajo en una carrera de la que, dice, vive enamorado. Previamente había tenido una doble nominación a canción del año, por Disparo al corazón de Ricky Martin y por su tema Vivo, en 2015.

"Todos los artistas decimos que los premios no importan hasta que nos nominan", admitió.

Después de todo lo que Calma generó, el enfoque de Capó fue precisamente tomarlo como dice la canción y lanzarse al ruedo sin pensar en las expectativas por su éxito anterior.

"Yo no me pongo eso encima, no trato ni pretendo perseguir Calma. Yo con Calma no estaba persiguiendo nada y a lo mejor ahí está la lección, que las cosas cuando tienen su espacio, cuando se trabajan y tienen esa magia en particular, suceden", señaló.

Capó siente que la suerte llega a la puerta de quien la busca, y por eso tituló de este modo su nueva canción.

"He tenido muy buena suerte", dijo, al tiempo que agregó que incluso le gusta de vez en cuando ir al casino. "Me paro en la ruleta y siempre que le doy le doy bien; tengo mis números de buena suerte".

En el video de Buena suerte, que se filmó en Los Ángeles, Capó aparece bailando con una modelo en lencería en una locación con aire industrial bastante sencilla, donde no hay más personas ni distractores.

"Es un video que apela a la sensualidad", dijo el artista. "También deja que la canción sea la protagonista; no quisimos hacer nada que le fuera a robar la atención a la canción".