Municipio no ha tenido que aplicar fianzas en contratos de obra

El titular de la Dirección de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, informó que hasta este mes de febrero no han tenido que hacer uso de las llamadas fianzas dentro de los contratos de obra asignada en el Municipio de Torreón, debido a que las empresas han atendido los señalamientos de fallas, falta de señalización y daños que se han realizado de parte de las mismas autoridades municipales y de los propios ciudadanos.

Reconoció que en algunos casos las acciones presentan desperfectos como colapsos superficiales, grietas o hundimientos, por lo que realizan las solicitudes de reparación en los plazos estipulados, a fin de tener que evitar precisamente una acción legal como el cobro de una fianza.

El funcionario además dijo que para los proyectos de este año sí se tiene contemplado ese recurso para todas las empresas que tienen algún contrato, por lo que no descartó poder hacer uso del mismo en caso de ser necesario, "realmente no se trata de estar cobrando fianzas, aquí lo importante es que se hagan las observaciones, los señalamientos, en ese sentido ver que cumplan, hasta ahora se ha hecho en todos los casos".

Galván Camacho también señaló que la figura de las fianzas se puede ejecutar en cualquier momento si las empresas no cumplen con lo establecido, situación que han analizado en diversas ocasiones entre las propias autoridades municipales.

"En todos los contratos de obra pública aplica una fianza de cumplimiento. En el caso de 'no cumplir' la constructora con lo especificado en el contrato, pues estamos en la facultad de hacerlo, no hemos tenido necesidad de abogar a alguna fianza en 2019... hemos tenido algunas obras con desfase en tiempo pues, por razones técnicas, por calidad lo hemos reiterado, no se finiquita una obra que no esté solventada a cien por ciento".

Dijo que hasta la semana pasada seguían avanzando en diversas mejoras de la ciudad, tanto en las obras que corresponden exclusivamente al Municipio de Torreón, como las que son parte del convenio de colaboración con el Gobierno de Coahuila, "Vamos a Michas", en todos los casos con vigilancia permanente para cumplir con lo estipulado previamente.

Obras