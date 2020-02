Fans descubren que Ryan Gosling sí 'es perfecto'

A través de sus redes sociales, la actriz Eva Mendes presumió que su esposo, el actor Ryan Gosling, tiene un gran talento para la cocina y repostería.

El pasado 12 de febrero, la protagonista de "Ghost Rider" subió un video a su Instagram en la que se le ve comiendo un dulce. Uno de sus seguidores aprovechó la situación y le preguntó acerca de la comida que le gusta cocinar para ambos y lo que respondió fue una sorpresa:

"Ryan es un excelente cocinero y repostero. De verdad. Increíble. No es una broma".

Pero la actriz de origen cubano también mencionó que la cocina no es su fuerte.

"Por mi parte no estoy segura si a lo que hago se le puede decir cocinar. Lo mío es hacer verduras al vapor, jugos y arroz. Él cocina y yo sobrevivo".

Sus admiradores mostraron una gran reacción a lo que comentó la también modelo y se deshicieron en elogios para el protagonista de "La La Land".

"Eva, no puedes hacerme esto. No puedes hacerme creer que es más perfecto de lo que yo pensaba. No es junto", fue uno de las respuestas a Mendes.

Los intérpretes, conocidos por su gusto por la privacidad, comenzaron su relación sentimental en 2011 tras coincidir en el rodaje de "The Place Beyond the Pines".

Posteriormente, colaboraron en el debut del actor tras las cámaras, en "Lost River".

El canadiense y la actriz estadounidense de origen cubano han logrado mantener su vida privada alejada del ojo público

La actriz comentó en repetidas ocasiones en el pasado que no se planteaba casarse ni tener niños, pero "con Ryan las cosas son diferentes".