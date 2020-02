Presentan programa Mochila Segura y Sana

A poco más de un mes de la tragedia que se registrara al interior de un colegio privado de Torreón en la que un estudiante de sexto año disparara contra sus compañeros y diera muerte a una maestra para después quitarse la vida, el Ayuntamiento presentó su programa Mochila Segura y Sana, con el que se capacitará a docentes, padres de familia y jóvenes universitarios.

Eduardo González Madero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el cabildo, dijo que desde ese 10 de enero comenzaron a trabajar entre las diferentes áreas como: la Dirección de Salud Municipal, Prevención del Delito y Seguridad Pública para emprender acciones preventivas sobre todo en los planteles.

"Arrancamos el sábado pasado en el Colegio América y vimos que no es solo el problema de mochila segura, sino que va más allá, por eso invitamos a los demás directores para ver esto de una manera más integral y poder llegar a la raíz del problemas", explicó.

En la presentación del programa participó Rodolfo Silva, presidente de la Unión Nacional de Colegios Particulares, quien se encargó de convocar a directivos de 20 planteles así como a padres de familia, con quienes se trabajará a fin de repliquen el modelo.

Son cuatro ejes en lo que se basará: revisión de mochila con respeto de los derechos humanos; refuerzo de valores éticos y morales; detección de problemas psicológicos, incluso psiquiátricos; y prevención de adicciones.

El titular de Prevención Social de Violencia y Delito, Rogelio Saldaña Wolff, explicó que en coordinación con la Fundación Internacional "Camino a la Felicidad" se fomentarán 21 valores sociales y familiares, así como el civismo y la ética, no solo en los menores estudiantes, también en los adultos, para la convivencia sana y de respeto en sociedad.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Colegios Particulares dijo que el caso que se registró en Torreón pudo haberse manifestado en cualquier otra ciudad, "porque el problema no es local, el problema es nacional. Estoy completamente seguro que no habrá ningún papá que diga que no a estas acciones".

Por otra parte, se informó que se buscará capacitar a jóvenes universitarios y dar una mayor cobertura en los planteles educativos.

Objetivos