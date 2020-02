Conforman equipo de trabajo en la unidad Torreón de la UA de C

A dos días de rendir protesta como coordinadora de la unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Sandra López Chavarría anunció que aún trabaja en la conformación de su equipo de trabajo, personal que podría mantenerse de la pasada gestión encabezada por Lorena Medina, siempre y cuando aporten algo nuevo para el proyecto.

López defiende su nuevo cargo al rechazar que fue por designación, ya que recalcó que fue por elección como llegó a la coordinación, cargo que negó sea meramente "decorativo", calificativo que consideró como violencia de género.

"Es mucho trabajo de gestión, lo que se trabaje dentro y fuera de la universidad. Yo considero que es hasta despreciativo el término que están usando porque no es así, el trabajo que se hacen en la Coordinación es mucho…No creo que sea el término que se deba utilizar porque es más allá de una representación el puesto de la Coordinación porque como yo también lo decía en mi plan de trabajo era gestionar, garantizar y fortalecer, eran tres palabras claves que yo utilicé en mi plan de trabajo y creo que esas tres palabras engloban las actividades que se deben de hacer", dijo en entrevista.

Dijo además que su cargo es "trabajar y dar a conocer lo que se haga, lo que se impulse, lo que se esté gestionando para que la gente esté informada y no malinterprete las cosas o que no le den el valor que tiene la universidad y el puesto de la coordinación que aparte fue un puesto que fue por elección entonces no es algo que digas me designaron, yo hice una campaña, me registré, busqué el voto de los estudiantes, de los maestros y ahí está el resultado".

En el tema de austeridad, López Chavarría dijo que se podrían ver afectados en los apoyos hacia los alumnos al tener un recorte presupuestal, en tanto en el tema personal, dijo que como lo hizo al frente de la Facultad de Contaduría y Administración, "en lo personal, yo tengo mi vehículo propio desde hace mucho tiempo y no es la universidad, entonces ese va a seguir siendo mi vehículo, no hay de que me dieron uno porque es mío, y pues creo que la mayoría de las escuelas tienen vehículos propios, no nos facilitan unidades para que nosotros podamos trasladarnos de un lugar a otro. Cuando fui directora jamás me dieron un vehículo que fuera de la universidad", aclaró.

Sobre la titularidad de las escuelas y facultades dijo que también se obtiene por elección entre la población de cada plantel y no por designación. "No se asigna porque se instituye un consejo electoral para que ellos realicen las elecciones en las escuelas es el consejo directivo que se hace cargo de esos procesos".

Ejemplo de ello dijo es el proceso que se vive actualmente tanto en la Facultad de Economía y Sistemas en donde son dos candidatas las que participan en la carrera por el cargo de director. Así como también en la Preparatoria Venustiano Carranza. En ambos casos, el proceso se llevará a cabo este jueves.