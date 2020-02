Ven anomalías en las UBBJ

Para la operación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no se generó un diagnóstico ni se sabe a cuántos estudiantes podrían atender; no cuentan con la infraestructura mínima para operar; no están en los municipios más pobres del país como se había prometido y su oferta educativa es escasa y de baja pertinencia, señaló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Además, no se ha proporcionado información sobre la ubicación de los planteles, los planes de estudios, ni tampoco se han dado a conocer los padrones de beneficiarios del programa, al cual se le asignó un presupuesto inicial de mil millones de pesos.

"No hay dirección, no sabemos cuántos profesores ni alumnos se están registrando. No nos da ningún tipo de información, ni siquiera la ubicación del plantel. Esto ni en la página oficial ni ningún otro sitio gubernamental: ni en Hacienda, SEP, ni la Función Pública. No había dirección, lista de alumnos ni profesores, ni los planes de estudios, no hay información presupuestal ni las evaluaciones del programa. Todos estos son requisitos que exige la ley", señaló la investigadora María Amparo Cásar, de MCCI.

En diciembre de 2019, se publicó que a un año de haber arrancado el proyecto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, no se habían dado a conocer los planes y programas de estudio de las 19 carreras que ofrecen, ni se había especificado oficialmente los domicilios de los planteles, y el organismo que las coordina no está incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual no se sabe cómo operarán los más de 3 mil millones de pesos que se le asignaron para 2019 y 2020.

En su reporte, MCCI dio a conocer que entre las irregularidades del programa de las universidades Benito Juárez está el que no se presentaron los documentos como las matrices de indicadores y los lineamientos de operación del programa, sino hasta después de que las universidades ya estaban operando. "Por eso también lo consideramos una ilegalidad", explicó el investigador Leonardo Núñez.

La mitad de las universidades que han sido instaladas se encuentran en municipios gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el resto se encuentran ubicadas en municipios gobernados por el resto de los partidos, de acuerdo con el estudio Universidades en el limbo. 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que MCCI elaboró y presentó este martes.

La mitad de las universidades Benito Juárez se encuentran en las siete entidades donde gobierna Morena: Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Morelos, Tabasco y Baja California.

A pesar de que el objetivo del programa es enfocarse en municipios con alto o muy alto grado de marginación, solamente 37 de las 100 universidades cumplen con dicho requisito; mientras que 40 de ellas se encuentran en municipios de baja o muy baja marginación.

También se supone que las universidades deben estar ubicadas a mínimo 50 kilómetros de distancia de la institución educativa más cercana, lo que solamente se cumple en cuatro de estas universidades.