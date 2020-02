La actriz Maggie Gyllenhaal debutará como directora en The Lost Daughter, una cinta para la que ha fichado como protagonistas a Olivia Colman y Dakota Johnson, informaron ayer medios estadounidenses.

Gyllenhaal también contará para el elenco de su ópera prima como cineasta con su esposo, Peter Sarsgaard, y con Jessie Buckley, que brilló recientemente en Wild Rose (2018).

La cinta, que tendrá un guión firmado por Gyllenhaal, adaptará a la gran pantalla el libro La figlia oscura, de la italiana Elena Ferrante (seudónimo de una escritora que guarda su identidad bajo anonimato).

"Cuando terminé de leerlo, sentí que algo secreto y verdadero se había dicho en voz alta. Y estaba tanto perturbada como reconfortada por ello", afirmó Gyllenhaal.

"Inmediatamente pensé en cómo de intensa sería la experiencia en un cine, con más gente alrededor (...). Creo que el guion ha atraído a otras personas interesadas en explorar estas secretas verdades sobre maternidad, sexualidad, feminidad y deseo. Y estoy entusiasmada de continuar mi colaboración con actores y creadores tan valientes y emocionantes", añadió.

Gyllenhaal, que finalizó el año pasado la serie The Deuce en HBO, fue nominada al Oscar por Crazy Heart (2009) y ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie limitada o película televisiva por The Honourable Woman (2014).

La semana pasada se dio a conocer que Gyllenhaal dará vida a la madre de Elvis Presley en la cinta biográfica Elvis, que prepara el director Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, 2001) y que contará como protagonistas con Tom Hanks y Austin Butler.

Por su parte, Colman ganó un Oscar a la mejor actriz por The Favourite (2018) y tiene también tres Globos de Oro: mejor actriz de reparto de una serie por The Night Manager, mejor actriz de una película cómica o musical por The Favourite y mejor actriz de una serie dramática por The Crown.