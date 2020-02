Sangre Chicana será homenajeado

Diez años después de su última aparición en la Arena México, el legendario Sangre Chicana, será el luchador reconocido en la función "Homenaje a dos leyendas", el próximo 20 de marzo en la Arena México.

La arena en la que protagonizó batallas encarnizadas contra estetas del tamaño del Satánico y el Perro Aguayo, recibirá de nueva cuenta al maloso. "Estuve 21 años trabajando en esta arena, y siento mucha emoción por regresar a este lugar".

Con el regreso de Chicana, revivirá el recuerdo de sus hazañas sobre el enlonado, donde marcó un hito como profesional de los costalazos. "Ya no hay rudos como antes. La lucha sigue siendo la misma, lo que ha cambiado es el público, era más cerrada, eran agresivos. Ya no son aquellos aficionados tremendos. Antes nos entregábamos al mil por ciento".

La batalla estelar del evento, la protagonizarán en duelo de cabellera contra cabellera, El Felino y El Cavernario, exiliados de la "Peste Negra". "Es un luchador malagradecido que llegó en pañales a pedir una oportunidad. Siente que ya es una estrella, se subió a un ladrillo y se está mareando", lamentó el Felino.

"Me voy a ir contento de ganar esa cabellera y no me voy a poner a comparar las trayectorias, sólo nos diferencia la edad. Si hubiera nacido al mismo tiempo que él, estaría a su nivel o incluso arriba", advirtió el luchador tapatío.

Entre las sorpresas para el primer evento del año, estará la reaparición de Flip Gordon, quien hará una breve campaña en la Arena México. La cartelera incluye la aparición de los Guerreros laguneros, quienes expondrán los campeonatos de tercias ante el Valiente, Volador Jr. y Carístico.