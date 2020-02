Logran diálogo con superintendente

EL SIGLO DE TORREÓN

El uso de agua del subsuelo para los procesos industriales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está afectando a cerca de 25 mil habitantes del Valle de Juárez, problema que a la larga afectará a Lerdo y a toda La Laguna, señaló el presidente de la Junta de Gobierno de la villa de Ciudad Juárez, Luis Alberto Rivera.

Tras concluir la reunión con Vladimir Fernández, superintendente de la planta termoeléctrica junto con el apoderado jurídico de la presidencia y otros funcionarios, Rivera señaló que era necesario que la CFE reconociera que sí está usando el agua del subsuelo en sus procesos industriales, sin utilizar el agua de la planta tratadora.

Dijo que les interesa que las partes lleguen a un buen acuerdo ya que esto está afectado a los habitantes de comunidades y de la propia ciudad de Lerdo por la escasez de agua. Declaró que la gente tuvo que tomar la calle para presionar y abrir el diálogo con autoridades de la termoeléctrica.

Explicó que lo planteado en la mesa concierne a cuestiones de precios del agua reciclada, por lo que mencionó que ese tema no les compete, lo que sí quieren es que el agua gris sea usada en sus procesos y no la del subsuelo.

El presidente de la Junta de Gobierno manifestó que lo preocupante es que la CFE hizo un compromiso de trabajar con la planta tratadora desde hace 10 años. Indicó que si esto se hubiera respetado, no les hubiera afectado tanto los mantos acuíferos. "Estamos preocupados por esta agua y que siga habiendo para los habitantes y para los productores agrícolas."

Rivera declaró que resulta contradictorio que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifieste, por una parte, que los mantos acuíferos están normales, lo cual dijo que se está viendo que esto no es cierto.

También citó que plantea traer agua de la presa para La Laguna e invertir varios millones de pesos, pero, por otra parte, la CFE usa agua del subsuelo. Mencionó que estas decisiones dañan a los habitantes de la zona por parte del propio Gobierno federal que buscar traer agua desde lejos a los laguneros.

"Espero que ambas partes se pongan de acuerdo en los precios de la planta tratadora, lo cual no nos interesa, si no nos interesa únicamente que ya no extraigan agua potable para consumo humano y para las labores del campo".

También refirió que les preocupa el tema de la contaminación que la termoeléctrica está generando. Citó que muchos productores ya no pueden sembrar y que en las noches sale una gran cantidad de ceniza de las torres de la planta, afectando la salud de todos con alergias y dañando la piel a más de 25 mil habitantes de la zona.