Evalúan sanción contra empresa recolectora

La empresa Trash Recolección podría arrancar operaciones la próxima semana y el área jurídica de Lerdo evalúa si aplica una sanción por el retraso.

El tesorero municipal, Ricardo Olivares, dijo que este martes tendrán una reunión con el área de Servicios Públicos y la empresa concesionaria del servicio de limpieza para definir la fecha del arranque de operaciones.

La prórroga que se había dado de un mes más, venció el 8 de febrero, por lo que podrían ser sancionados con una multa por el retraso de operaciones.

En entrevista en su despacho, el tesorero informó que hay el compromiso de la empresa en dar una rueda de prensa para definir el arranque de sus operaciones en la Ciudad Jardín, aunque adelantó que podría ser la siguiente semana.

En cuanto al número de personas a quienes se les pagará su liquidación, confirmó que en una primera etapa son 80 empleados de confianza, personas que cobraban por semana y por quincena.

El monto a pagar es de 4 millones de pesos, asegurando que tendrán un ahorro al año con este personal de 8 millones de pesos al no tener que pagarles el sueldo, ISSSTE y todas las prestaciones que tenían.

Criticó el hecho que se ha afirmado que la privatización del servicio de limpieza no genera ahorros para el Ayuntamiento, por lo que sostuvo que sí los habrá y que habrá también un mayor control en el gasto.

Citó que, una queja constante de la ciudadanía, es que no se recoge la basura en tiempo, sin embargo, la tesorería debe pagarles el viernes de acuerdo al contrato colectivo.

Aseguró que con la nueva empresa el departamento de limpieza tendrá que presentar una bitácora de que se haya recogido la basura en las rutas determinadas para poder pagarles, en caso contrario no lo harán.

En cuanto a los pagos a desembolsar, refirió que se pagará a la empresa 4.5 millones de pesos mensuales, por lo que estimó 60 millones de pesos a pagar en el año. Aunque al multiplicar 4.5 mdp por 12 meses el monto es de 54 mdp.

Al preguntarle cuáles fueron las razones por las cuales Trash ha retrasado sus servicios de recolección de basura, dijo Olivares Porras que de ellos no sabe bien la causa, pero que de parte del municipio es debido a que no se había concretado la liquidación de personal que se dio de baja y no tener un doble gasto con la nueva empresa.