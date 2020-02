Carmen Sarahí, su esfuerzo se vio recompensado en el Oscar

Luego de haberse presentado en la edición número 92 de los premios Oscar, la actriz y cantante mexicana Carmen Sarahí, manifestó que cada esfuerzo que ha hecho a lo largo de su carrera se vio plasmado en la ceremonia realizada en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Con el número musical Por primera vez, reuniendo a las Elsas del mundo, la actriz hizo gala de su talento acompañada de las cantantes que dieron voz "Elsa" para la cinta animada Frozen en varias partes del mundo.

"¡Creo que sigo soñando! Todos los años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de dar mi alma y corazón a cada personaje, a cada función, a cada presentación, están ahí.

Por cada vez que he llorado ante una oportunidad no otorgada", destacó Carmen a través de sus redes sociales. "Por cada vez que mi talento no ha sido suficiente porque 'no sale en la tele y nadie la conoce'.

Sigo aquí. Más fuerte y lista que nunca", puntualizó la actriz, quien tras su presentación en los premios Oscar, se reintegrará a la temporada del musical Hoy no me puedo levantar en México.

La noche del domingo, la cantante noruega de nombre Aurora e Idina Menzel fueron las encargadas de comenzar la interpretación del tema Into the Unknown, el cual forma parte de la banda sonora de la cinta Frozen; dirigiéndose al primer coro de la canción, las luces del escenario se encendieron y dejaron ver a cada una de las intérpretes de "Elsa", quienes cantaron pequeños fragmentos de dicha melodía en sus idiomas respectivos.

"Mucho más allá", fueron las palabras con las que Carmen Sarahí llegó al escenario de la entrega 92 del Oscar y donde compartió escenario con otras nueve actrices de diversas partes del mundo. "Mucho más allá", fue la frase que la mexicana cantó durante la presentación de la canción Into the unknown, que se desprende de la película Frozen II.

Con esta participación Sarahí entró al selecto grupo de mexicanas que llegaron a cantar en una premiación del Oscar como fue Lila Downs y Natalia LaFourcade. Sarahí resaltó que unir a todas estas mujeres y en diferentes idiomas es algo "muy poderoso".

"Ha sido un sueño estar todas juntas. Idina se ha portado increíblemente cariñosa con nosotras. Lo estamos disfrutando todas al máximo. No nos queremos ir", señaló entre risas.