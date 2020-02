Actores y expertos dan a conocer predicciones para los Oscar

Moda, música, estrellas y por supuesto mucho cine se fusionarán este domingo como parte de la gala de los premios Oscar.

Hoy, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas premiará a lo mejor del Séptimo Arte, según el criterio de sus integrantes. La ceremonia pasará por Azteca 7, TNT y TNT Series desde las 17:30 horas.

Por segundo año consecutivo la entrega no contará con un maestro de ceremonias, una fórmula que funcionó en 2019 por lo que la Academia la repetirá. Para compensar, la lista de estrellas que entregarán premios es inmensa: Salma Hayek, Penélope Cruz, Olivia Colman, Rami Malek, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Timothée Chalamet, Diane Keaton, Keanu Reeves.

Dentro de las nominaciones destacan Joker y Parasite, favoritas para llevarse las estatuillas a Mejor Película y Mejor Película Extranjera. Esta será una entrega emotiva, ya que de acuerdo con varios sitios de la red se llevará a cabo un tributo al fallecido Kobe Bryant

Cabe destacar que no hay mujeres entre los nominados a Mejor dirección. De acuerdo con la agencia EFE, no debería sorprender esta ausencia en una categoría que únicamente una vez ha sido ganada por una mujer, Kathryn Bigelow por En tierra hostil en 2009 y que cuenta con cinco féminas nominadas en toda la historia de los premios.

Actores y expertos en cine dieron a conocer sus predicciones de las categorías más importantes, ¿usted ya hizo las suyas?

Para saber