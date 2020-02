Retrasan instalación de parquímetros en Lerdo

La operación del nuevo sistema de parquímetros podría desfasarse hasta mediados del presente mes, ya que el total de equipos no han llegado al proveedor, comentó Abraham Sifuentes, director de Parquímetros en el municipio de Lerdo.

Dijo que, de un total de 240 equipos, la empresa solo cuenta con un poco más de 70 de ellos, por lo que podrían comenzar a instalarlos en la segunda mitad de febrero y arrancar con el sistema de municipalización del servicio.

Mientras el servicio de limpieza fue privatizado para obtener ahorros, la propuesta hecha por esta dirección fue que el Gobierno lo retomara para obtener mayores ingresos. El director de este departamento comentó que espera que el plazo se recorra solo 15 días para comenzar con la operación del nuevo sistema.

Indicó que la empresa tendría una reunión con el alcalde para hablar sobre el tema y se avale la prórroga debido al retraso en la llegada de equipos.

Aseguró que dentro del contrato no se contempla ninguna sanción por no realizarse el arranque a tiempo. Abraham Sifuentes reconoció que existe gran confusión de parte de la gente que viene de visita a la Ciudad Jardín, por lo cual al no ver físicamente un parquímetro piensa que existe y por ello no deposita el pago.