AICM, sin avisos sobre brote chino de coronavirus

Procedentes de las ciudades de Dallas, Houston, Bogotá y de Bolivia, viajeros que arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron este sábado que no hay información, como carteles o folletos, sobre el coronavirus. Además, llamó su atención que el personal de aduanas y de la sala de llegadas no usa cubrebocas.

Aunque en el inmueble no existen vuelos directos desde China, el Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de enfermedad por 2019-nCoV, publicado por la Secretaría de Salud (Ssa), establece que se deben colocar avisos preventivos de viaje actualizados en áreas visibles para los usuarios.

También debe existir una plantilla designada y equipo de protección personal para la evaluación y gestión de viajeros enfermos detectados. Se deben asegurar medios de transporte para trasladarlos a los hospitales y que sean atendidos.

Sin embargo, se constató que no hay material gráfico que informe sobre la situación actual del brote que surgió en Hubei, China, por lo que personas que llegaron al país de otras naciones comentaron que les sorprendió la falta de medidas preventivas.

"No hay nada sobre el coronavirus, no te revisan ni te preguntan nada, tampoco hay anuncios ni te dan folletos. Además, en el avión no hacen mención de la enfermedad que se está regando por todo el mundo", explica Angélica Piña, quien llegó de Bogotá, Colombia.

Un grupo de sobrecargos de la aerolínea Avianca mencionó que ni en Colombia, su país natal, ni en México le han dado instrucciones precisas para identificar casos sospechosos de coronavirus.

"Lo único que nos han dicho es que estemos pendientes de personas que tengan gripa o fiebre, para preguntemos si en días pasados estuvieron en China o un país cercano, pero nada más.

"En el aeropuerto de Bogotá hay gráficos y seguido se vocea que se debe usar tapabocas, pero aquí [en el AICM] no vimos nada", comentó Anni Montoya.

Al respecto, los lineamientos de la Ssa indican que los medios de transporte deberán contar con equipo de protección personal para pasajeros y tripulación en caso de que alguna persona desarrolle síntomas.

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si un viajero a bordo de una aeronave o barco tiene signos de infecciones respiratorias agudas, se registrará la información y se enviará a las autoridades sanitarias del punto de entrada.

"La tripulación mantendrá al caso sospechoso en un espacio en el que tenga el menor contacto posible. Es recomendable que a partir de ese momento, cualquier persona que tenga contacto, utilice equipo de protección personal adecuado; se aconseja que el personal se mantenga al menos a un metro de distancia del paciente", se establece.

Jorge Ibarra y su esposa, Nubia, ambos de Colombia, vacacionarán siete días en México. Al arribar al AICM se sintieron extraños por usar cubrebocas y los tomó por sorpresa no ver anuncios sobre el virus.

"En Florencia Caquetá es común que nos cubramos la boca, más cuando hay alguna alerta como influenza o ahora este brote. Creo que ya aprendimos que las enfermedades sí son peligrosas, pero acá pues no vemos nada extraordinario.

"En el aeropuerto de Bogotá hay propaganda, pero acá no vi nada ni tampoco observó a las autoridades con alguna medida, ni tapabocas traen", detalla antes de partir al hotel donde se hospedaran.

Claudia y Enrique viajaron a México desde Bolivia. Pasarán dos semanas en la Ciudad de México y luego partirán a Cancún.

"Aquí no hay nada de vigilancia, bueno, tampoco venimos de Europa y menos de China, pero en Bolivia sí hay revisiones y hacen cuestionarios. Un amigo que se adelantó nos dijo que en Cancún sí hay más protocolos", mencionaron.