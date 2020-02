En Lerdo respetan decisiones

Sobre las extensiones de horario en negocios de Gómez Palacio, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que cada municipio es autónomo y tiene sus propias leyes y reglamentos por lo que la presidenta municipal, Marina Vitela, deberá decidir lo que quiere para su ciudad.

Señaló que si hay algún cambio en el vecino municipio, su gobierno será respetuoso y aclaró que en Lerdo la vida nocturna es distinta a lo que se vive en Torreón y Gómez Palacio.

Además, agregó que el tema de homologar los horarios para la venta de alcohol no será un tema de discusión, al menos en Ciudad Jardín porque: "yo he sido muy puntual en no moverle al tema del alcohol, ahí están los índices de accidentes provocados por el alcohol, y ustedes lo pueden comparar, es muy distinto las estadísticas que tenemos en Lerdo a Torreón o Gómez Palacio".

El alcalde dijo que en Lerdo el horario para la venta de alcohol es hasta las diez de la noche y que quien desee abrir hasta las 12, puede pagar las horas extras.