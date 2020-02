Revive el juego como visitante de Santos Laguna ante Puebla

Los Guerreros de Santos Laguna enfrenta al Puebla en partido correspondiente a la jornada cinco del torneo Clausura 2020 en la Liga MX.

El equipo de la Comarca Lagunera busca salir de los últimos lugares de la tabla general, intentando obtener su primer triunfo como visitante.

Puebla también tiene la misma encomienda que los Guerreros, buscando a toda costa alejarse del sótano, además de agenciarse su primer triunfo como local en este torneo .

AL MOMENTO

Osvaldo Martínez falla el penal que le hubiese dado el triunfo de último minuto al Puebla como local ante los Guerreros.Puebla puede llevarse el partido, el árbitro marca penal en favor de la "Franja" después de una barrida de Hugo Rodríguez que contacta el pie de Christian Tabó.En tiempo de compensación, Cristian "Polaco" Menéndez anota el gol del empate con algo de fortuna luego del intento de rechace por parte de Josecarlos Van Rankin.El silbante principal del juego agrega seis minutos al segundo tiempo del partido entre Santos y Puebla.Errores en los pases del puebla le entregan el balón a Santos, pero los laguneros siguen sin generar jugadas de peligro en la portería de Nicolás Vikonis.Santos Laguna ha tomado posesión del esférico, pero sin generar jugadas al frente.Dos espectaculares atajadas de Vikonis ayudan al Puebla para que los Guerreros no aumenten su ventaja.Santos Laguna se pone en ventaja gracias a un autogol del Puebla, luego de un centro de Carlos Orrantia que no fue bien cortado por Acosta que termina mandando el balón al fondo de las redes.Ambos conjuntos no logran imponer condiciones en la ofensiva, siguen sin mostrar peligro en ambos marcos.Diego Váldes por poco anota un gol olímpico a favor de Santos Laguna, sorprendiendo a todos con su cobro desde el tiro de esquina.Julio Furch cabecea con peligro pero Nicolás Vikonis rechaza el remate hacía un costado de su marco.Luego del empate poblano, el equipo de "La Franja " se ha fortalecido, teniendo la pelota más en su posesión.Osvaldo Martínez marca el gol del empate para Puebla de tiro libre, después de que la barrera se abriera permitiendo que el balón pasara y se incrustara en la portería de Jonathan Orozco.

El árbitro central del juengo entre Puebla y Santos Laguna agrega solo un minutoJulio Furch logra anotar con un cabezazo luego de un recentro de parte de Brian Lozano.El partido se ha comenzado a trabar en las áreas, rompiendo el medio campo y tirando pelotazos hacía los delanteros de ambos equipos.Los Guerreros han comenzado a tomar la pelota, pero siguen sin generar real peligro en la portería del Puebla.Ambos equipos no han logrado imponer condiciones debido a los múltiples errores al entregar la pelota entre compañeros.Osvaldo Martínez intenta doblegar la portería de Santos, con un disparo que pasa muy cerca del poste izquierdo de Jonathan Orozco.Hugo Rodríguez es el primer amonestado de Santos Laguna y del partido, luego de una falta en el medio campo.El cuadro de "La Franja" se ha acercado con más posibilidades de anotar que los Guerreros, pero aún no han podido abrir el marcador.Puebla ha comenzado a hilvanar pases, dándole la posibilidad de avanzar hacia la portería resguardada por Jonathan Orozco.

Los dos conjuntos salen cautelosos, tratando de descifrar la estrategia en los primeros minutos de este encuentro.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Por la escuadra visitante, Guillermo Almada manda a Jonathan Orozco, Josecarlos Van Rankin, Hugo Rodríguez, Matheus Dória, Gerardo Arteaga, Fernando Gorriarán, Ulíses Rivas, Erick Castillo, Brian Lozano, Julio Furch y Eduardo Aguirre.

Mientras que Juan Reynoso, envía a Nicolás Vikonis, Maximiliano Perg, Alejandro Chumacero, Javier Salas, Osvaldo Martínez, Jesús Zavala, Salvador Reyes, Alan Acosta, Ángel Zaldívar, Christian Tabó y Omar Fernández.