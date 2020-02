Madre de Geraldine Bazán se lanza contra Maribel Guardia

Al parecer, a doña Rosalba Ortíz, madre de Geraldine Bazán no le pareció un comentario que hizo Maribel Guardia sobre su hija, Gabriel Soto y sus nietas.

En el programa "Suelta la Sopa", Maribel lamentó que la señora Rosalba hubiera sido tan agresiva, cuando lo único que ella comentó en el programa "Hoy", hace unos días, es que mientras las hijas de Gabriel Soto estuvieran con su papá, nada malo les iba pasar.

Sin embargo, la mamá de Geraldine opinó en contra de los que señalan que debería haber una sana convivencia entre sus nietas e Irina Baeva, la actual pareja de Gabriel Soto, y se lanzó contra Maribel Guardia.

Le recordó cuando en 1996 se separó de Joan Sebastian, así como la relación que tuvo con el expadrastro de Paulina Rubio. "Le recuerdo a una de ellas, que no le hubiera gustado ver a su hijo de la mano de Arleth Terán; o a Paulina de la mano de Maribel", expresó.

Ante estas declaraciones, Maribel Guardia respondió que cuando su hijo Julián estaba chiquito, le tocó convivir con las parejas de Joan Sebastian. "Cuando Julián estaba chiquitito, se crio con todas las novias de su papá", expresó.

La cantante y actriz consideró que por el bien de los hijos, es mejor tener una buena relación con todos. "Con todas terminé haciendo una relación porque mi prioridad era él (mi hijo), terminé hablando con todas.

Finalmente, Maribel Guardia le mandó un mensaje a Geraldine Bazán: "Lo que no sirve que no estorbe", refiriéndose a su ex Gabriel Soto.