Recetas para la vida

Para muchos las oportunidades perdidas son una forma de auto sabotaje porque roban paz interna y torturan sin compasión. Palabras como hubiera, por que no dije, no trate, me fui sin decir lo que quería, etc. son unos cuantos ejemplos de algunas de las ocasiones que se su pudo hacer algo… y, sin embargo, no se hizo.

Desperdiciar una oportunidad, es fallarse a uno mismo. Uno nunca sabe si habrá otra ocasión para hablar, ir, actuar y/o aprovechar la posibilidad que se tuvo en ese momento. A pesar de que existen muchas nuevas oportunidades, es difícil garantizar que las cosas se podrán dar exactamente como se dieron la primera ocasión. El pensar que otro día o en otro momento se tendrá la misma oportunidad, es confiar en una realidad que no existe o pretender que uno tiene el control de la vida y puede disponer a su conveniencia.

Cada momento que pasa es único y valioso. Lo que no se hizo, no se dijo o no se dio, es una oportunidad perdida que se acumula en la carga de conciencia que cada uno lleva. Uno puede perder oportunidades porque bien, no se dio cuenta de que existía esa posibilidad, no se estuvo consciente de la importancia de ese momento o solo no se tuvo el valor para aprovechar lo que tenia frente.

La realidad es que la vida no espera, ni juega a los favoritos. Lo que no se hace cuando se tiene oportunidad, no se hizo.

Cuando otro toma la iniciativa y hace por el lo que uno no quizá o no pudo aprovechar, entonces queda claro, deja de ser una oportunidad personal para convertirse en la oportunidad del que la aprovecha.

Toda persona tiene una misión en su vida, para poder lograrla, el universo provee con las oportunidades y las personas adecuadas para que esta misión se pueda realizar. Cada relación, trabajo, interacción, u oportunidad, de alguna manera se encuentra orquestada para que la persona que toma el riesgo y aprovecha dicha oportunidad, pueda fortalecer y perfeccionar su carácter. Para finalmente cumplir con su misión.

¿Te gustaría volver al pasado y cambiar algo que dejaste de hacer? ¿te arrepientes de no haber aprovechado las oportunidades que perdiste? No hay manera de volver el tiempo atrás. Tampoco se puede olvidar los momentos desperdiciados. Las oportunidades son fugaces, hay que tomarlas cuando se presentan.

Las oportunidades desperdiciadas traen, remordimientos, nostalgia y culpa. Mejor, dejar el miedo, la desidia y pensar que uno vive para siempre, así como dejar de pensar en el beneficio inmediato o egoísta, y reconocer que lo que se deja de hacer es una perdida que no se recupera fácilmente.

Cuando se toma la responsabilidad de las consecuencias y se reconoce el impacto de los comportamientos, se concientiza que uno siempre puede hacer la diferencia cuando aprovecha esa oportunidad que se le presenta. La receta

Atención – estar presente y observar todo lo que sucede.

Conciencia – responsabilidad de las acciones y las consecuencias que pudieran suceder.

Fortaleza – valor para atreverse a tomar la oportunidad a pesar del miedo y la duda.

Confianza –reconocer que las oportunidades son buenas y siempre ayudan.

Decisión – iniciativa e intención de aprovechar todo lo que llegue.

Las oportunidades son regalos que me ofrece la vida, cuando las aprovecho estas siempre me responden y me benefician. Reconozco que las oportunidades son fugaces y si no las aprovecho se pierden.

Tengo el valor para atreverme a decir y actuar lo que mi corazón siente. Vivo en armonía con el universo y reconozco que hay que aprovechar cada momento que llega.

Las oportunidades llegan sin avisar y no esperan. Hay que ser mas receptivo y estar muy alerta a todo lo que sucede, ya que hay veces que hasta las mismas oportunidades se esconden y se difícil poderlas reconocer.

Dejar ir una buena oportunidad es una gran perdida. Ser valiente para superar el miedo, la vergüenza y la desidia, cuando uno lo hace, surge un despertar espiritual que abre posibilidades y mejora todo tipo de relaciones.

Aprovechar las oportunidades da paz, armonía y ayuda a encontrar sabor a la misión de la vida personal. La vida esta llena de lecciones, el aprenderás y utilizarlas forja el carácter personal, nutre a la auto estima y mejora la calidad de vida.