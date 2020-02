Rolling Stones retoma gira por EUA

La legendaria banda de rock The Rolling Stones anunció ayer que retomará en Estados Unidos y Canadá su gira No Filter, aplazada por problemas de salud de Mick Jagger y que ahora los llevará a partir de mayo por 15 ciudades, algunas de las que no han visitado en una década.

"Siempre es un placer regresar a América del Norte y tocar para algunos de los públicos más grandes y especiales del mundo", escribió el propio Jagger al publicar el anuncio en su cuenta de Instagram.

"La pasamos mejor que nunca en la ruta durante el verano pasado y estamos listos para hacerlo de nuevo", expresó, por su parte, Keith Richards.

The Rolling Stones comenzará esta parte de su gira en el SDCCU Stadium en San Diego y luego pasarán por Vancouver (Canadá), Austin, Louisville, Cleveland, St. Louis, Charlotte y Tampa.

También irán a Minneapolis, Nashville, Dallas, Buffalo, Detroit, Pittsburgh y Atlanta.

Las entradas del No Filter Tour comenzarán a venderse al público el 14 de febrero, los miembros de una conocida tarjeta de crédito tendrán acceso a ellas dos días antes.

Aunque no se han revelado los precios de ingreso de esta nueva etapa, el precio inicial de los boletos el año pasado rondó los 199 dólares.

La gira es organizada por la empresa AEG Presents y patrocinada por Alliance for Lifetime Income, una organización sin fines de lucro que proporciona educación financiera para el retiro.

La mayoría de las funciones de The Rolling Stones en Estados Unidos y Canadá previstas para el verano de 2019 se postergaron a consecuencia de problemas cardíacos de Jagger, quien requirió de una intervención quirúrgica.

Tras su recuperación, la banda tocó en Chicago y Pasadena.

En ese momento la banda se disculpó "por los inconvenientes" y aseguró que quienes hayan comprado entradas podrían utilizarlas cuando se reagendaran los conciertos.

Los músicos ya completaron la parte europea y latinoamericana de "No Filter", iniciada el 9 de septiembre de 2017.

El repertorio de los "shows" del año pasado incluyó temas como "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "Paint It Black", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil", "Satisfaction" y "You Can't Always Get What You Want", entre muchas otras.EFE