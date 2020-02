LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

SI YO TUVIERA UN AVIÓN

Las oportunidades deben aprovecharse. Lo que parece inalcanzable se convierte de repente en una posibilidad real, factible… como el hecho de que usted pueda tener su propio avión. Suena increíble, lo sé, pero supongamos que alguien tiene un avión que ya no usa -y no cualquier avioncillo, sino un jet de los grandototes- y a ese alguien se le ocurre rifarlo, entonces usted compra un boletito y se lo gana… ¡Felicidades! Es usted ahora el suertudo dueño de un avión seminuevo.

Ya tiene su avión estacionado afuera, en la banqueta de su casa. ¡N'ombre, cómo cree! Por supuesto que no, eso sería una locura. Imagínese que ya tiene usted su avión en un aeropuerto, listo para usarlo cuando lo necesite o cuando quiera presumir viéndose "muy acá", de la high o sea de la alta sociedad. ¡Se vale, cómo no!

¿Aprender a volar el avión? ¡Para nada! Eso no es importante, basta que se busque algún piloto desempleado -que ahora hay muchos- y que no le cobre tanto por "manejar" su avión. "Jaimeeeee, ve calentando el Boeing, por favoorrrrr…". Por supuesto que me refiero a la marca del avión… ése es de los buenos, ¿ok?

Puede también buscar algunos tutoriales sobre "cómo volar un Boeing" en YouTube, ya ve que ahora ahí se encuentran videos para aprender cualquier cosa: cómo hacer un pavo al horno, crear adornos de papel crepé, aprender a volar un Boeing 787, entre otras cosas. Ya después de unos cuantos días de práctica estará listo para llevarse a toda la familia a la playa… imagínese la cara de sus cuñadas, ¡se van a morir de la envidia!

Debe ser realmente muy sencillo aprender a volar un avión de ésos; con tanta tecnología actual, ¡esos aparatos se manejan solitos! ¿Entonces para qué los pilotos tienen que acumular tantas horas de vuelo? No sé, a lo mejor es para cobrar más, qué bárbaros.

Algo que sí me parece indispensable es que conozca bien algunas palabras relacionadas con la aeronáutica. Para empezar, no vaya a decir: "ya llegamos al aereopuerto", porque, aparte de acabar con la elegancia y distinción, lo correcto es decir aeropuerto, sin esa letra e en medio.

¿Y si hay mal tiempo? Pues al mal tiempo, buena cara. En ese caso, le van a pedir desde la torre de control que "vuele por instrumentos". Antes de que saque usted la guitarra o un violín y se arranque tocando una canción, debe usted saber que este término se refiere a que debe volar basándose únicamente en los instrumentos e indicadores de la cabina del avión, porque por la ventana no va a poder ver nada de nada.

Ya se me acabó este espacio pero luego le paso otros tips aeronáuticos muy buenos…

Pero ya cuando tenga usted su avión… si no, ¿pa' qué?

Joel López: "¿Se escribe 'a bordo' así separado, o 'abordo' junto?

Pues depende. Si se refiere a una expresión como la de: "todos a bordo" debe ser separado. Casi siempre es separado: "Voy a bordo del barco…". Se usa junto cuando se dice algo así: "es la última vez que abordo ese tema".

Dijo Orson Welles: "Cuando se viaja en avión, solamente existen dos clases de emociones: el aburrimiento y el terror".