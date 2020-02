Alberto Estrella descarta trabajar con Yalitza

El actor Alberto Estrella descartó la posibilidad de trabajar con Yalitza Aparicio, pues aseguró que no hay un proyecto que pudiera unirlos y prefiere no adelantarse a los hechos. "Yo no conozco a Yalitza y no me gustaría trabajar con ella, por la sencilla razón de que no existe un proyecto; además, si me propusieran algo que me interesara también debería analizarlo, porque no sé cuál es su capacidad actoral", comentó.

Aunque reconoció que el trabajo hecho por la oaxaqueña en la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, le agradó, tiene sus reservas y prefiere no adelantarse ni especular. "Ella ha sido sincera y lo ha confesado, que no sabe actuación y mejor prefiero no adelantarme, porque es como si me dijeran que si me gustaría trabajar con Meryl Streep. Lo mejor es no ponerme en una circunstancia así y esperar", explicó a la prensa Alberto Estrella. Por otra parte, el actor también está trabajando en la telenovela Vencer el miedo, historia en la que da vida a un hombre sumamente machista, que tiene dominada a esposa. "Es una historia para reflexionar sobre muchas cosas y cambiar otras, que estamos muy a tiempo", apuntó Estrella, al señalar que la violencia intrafamiliar debe de terminar y la sociedad debe tener una transformación.