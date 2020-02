Le dictarán sentencia tras 7 años en prisión

La audiencia que se lleva en torno al caso Mónica 'N', mujer que en el año 2013 fue detenida y torturada por elementos municipales en Torreón, se efectuará dentro de ocho días, en donde el juez estará en condiciones de dictar una sentencia, luego de siete años de permanecer recluida en un penal federal.

Fue el pasado jueves 30 de enero que se tenía programada la audiencia de Vista en el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna en Torreón, no obstante, debido a detalles técnicos, esta fue diferida y reprogramada para el 12 de febrero a la una de la tarde.

Gabriela Carreón Lee, defensora de Mónica y quien es parte de un equipo de abogados del Centro Prodh (Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), informó que esta audiencia será para el cierre del juicio, donde el juez podrá estar en condiciones de dictar una sentencia.

"La fijación de esta fecha es muy simbólica y emblemática para Mónica y su familia, pues siete años atrás, en ese mismo día, fue detenida", dijo.

Señaló que en caso de dictarse una sentenciarse condenatoria, podría transcurrir hasta un mes para dictarse la cantidad de años que podría pasar en el penal.

No obstante, se espera que la sentencia sea absolutoria y Mónica quede en libertad.

"Sabemos que la sentencia tendría que ser absolutoria, pues no hay elementos para que sea lo contrario. En nuestro análisis, bien exhaustivo del expediente, no vemos elementos para que haya una sentencia condenatoria, pues no existen pruebas lícitas en contra de Mónica", dijo.

Lo anterior, al recordar que las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), fueron obtenidas a través de violaciones a los derechos humanos.

"Esto fue a través de la tortura y tortura sexual contra Mónica, además de las 14 horas de retención, donde fue víctima y sobreviviente de actos atroces", aseguró.

Por otro lado, añadió que será en esta audiencia que Mónica podría dirigirse al juez.

"Aunque es una audiencia de trámite, es importante para nosotros, pues será el momento en el que Mónica pueda hablarle al juez y dar un cierre", resaltó.

Mónica está acusada del delito de secuestro, posesión de armas y cartuchos; ambos de uso exclusivo del Ejército.

Desde su detención, se encuentra recluida sin haber recibido sentencia en el penal federal 16 de Coatlán del Río, Morelos, que es el único penal federal para mujeres.

Mónica fue detenida en el año 2013 por elementos de la policía municipal junto con su hermano, quien también está privado de libertad y enfrentando proceso.

Fue un 12 de febrero que ambos y la pareja de Mónica, fueron detenidos y llevados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde fueron víctimas de tortura sexual, golpes, tablazos,

En estos hechos, la pareja de ella no sobrevivió y falleció en los actos.

Posteriormente, ella y su hermano fueron presentados ante la entonces PGR, en la delegación de Torreón, y luego trasladados a la Ciudad de México a la Seido.

El Centro Prodh tomó conocimiento del proceso de Mónica porque formó parte del informe "Mujeres con la frente en alto", donde se documentaron 29 casos de más mujeres que están viviendo una situación similar en diferentes estados de la República Mexicana.