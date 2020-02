Madres de familia de las pequeñas que presuntamente fueron víctimas de Humberto, el intendente que laboraba en su jardín de niños de Torreón, denunciaron que ahora se sienten amenazadas.

Los detalles

Las mamás, que acudieron al Centro de Justicia Penal en apoyo a otras madres de pequeños que también fueron víctimas del trabajador, mencionaron que desde que denunciaron los hechos comenzaron a recibir llamadas presuntamente de parte de un alto mando, solicitando un encuentro en la ubicación de ellas y no en un sitio público o bien en el plantel.

"Ya nos sentimos acosadas, no sabemos de dónde sacaron nuestros números de teléfono, por eso estamos pidiendo protección. Nos llaman de números que no conocemos… la verdad me da miedo, lo que a nosotros nos preocupa es que nos están amenazando", dijo una de ellas quien se reservó su identidad.

Además, las madres de familia señalaron que han visto rondar por sus domicilios, vehículos extraños por lo que temen por su seguridad y la de sus hijos pequeños. Ante ello, lanzaron un llamado al gobernador Miguel Riquelme, con quien desean tener un encuentro a fin de exponerle su preocupación, así como su apoyo para evitar que casos como el del jardín de niños Juan Escutia, se repita.

Madres se sienten amenazadas tras denuncias

Piden apoyo del gobernador

Sospechoso

Tras realizar un recorrido por el plantel, las mamás y la nueva directora, en los sanitarios de los niños descubrieron una puerta sin llave, la cual dirigía a una tipo bodega.