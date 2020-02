Hijo del Santo no descarta que una mujer siga con el legado

El Hijo del Santo tiene bien claro que el legado que le heredó su padre, El Santo, no puede morir jamás. Así que con su retiro cada vez más cerca, y el rezago que ha tenido el Santo Jr. debido a cuestiones personales, no descarta que su hija, amante de las artes marciales mixtas, pueda enfundarse en algún momento en la máscara plateada que su abuelo hizo famosa.

"Ella entrena desde muy pequeña y está compitiendo. Ahora está entrenando, no lucha, sino 'tumbling', pero está muy bien preparada en artes marciales mixtas, en un entrenamiento me lastimó el cuello al ponerme una llave por no rendirme. Así que, por qué no, pensar en una figura femenina representando a El Santo", compartió el experimentado luchador.

El camino del Santo Jr., quien entrenó en Japón y ya debutó como profesional, se ha rezagado debido a cuestiones personales, en específico relacionadas con su formación academica, según explicó El Santo: "Para mí es muy importante que termine una carrera universitaria. Lamentablemente muchos de nuestros compañeros terminan lastimados y solos, las empresas no se ocupan de ellos. Así que con una carrera o un negocio puedes salir adelante.

La prioridad del Santo Jr. es que termine la carrera y se titule. Ya más adelante si quiere luchar, adelante. El compromiso lo tengo con mi padre, él me dio el personaje en vida, cuando supo que lucha como Korac, el Hijo de Tarzán, me propuso que fuera el Hijo del Santo. Supongo que se dio cuenta de que tenía cualidades para salir adelante con el personaje".

Advirtió que el compromiso con su padre fue mantener su legado y se siento orgulloso de seguir haciéndolo. "Acabo de presentarme en la Arena Naucalpan y quien me vio, se dio cuenta que sigo entero, sé que el retiro está cerca, pero voy a seguir manteniendo vivo al personaje, aunque ya no sea luchando. La máscara me pesó más al principio, porque me comparaban mucho con mi papá, y obvio, que Santo solo hay uno, su carisma y personalidad, todos sabíamos que ni su hijo iba a ser como él".

El secreto no es difícil de compartir: "Mi papá me pidió que hiciera mi propio estilo para que no fuera una copia o un remedo del Santo, y lo pude hacer, soy un luchador distinto, tal vez usando algunas de las llaves y castigos que él hizo famosas, como el 'tope' o la de 'a caballo'".

Por otra parte, volver a la Arena México para trabajar con el Consejo Mundial de Lucha libre, es un pendiente que el Hijo del Santo y sus seguidores anhelan. El plateado no lo descarta, pero sabe que cada vez es más complicado. "Siempre he defendido el respeto a mi trabajo y el de mis compañeros, pero si llegamos a un arreglo, yo con mucho gusto voy, me encantaría enfrentarme de nuevo con el Negro Casas, Blue Panther y Último Guerrero. Con el único que pudo haber un acercamiento era con 'Paco' Alonso, pero ya no está con nosotros; estaba Sofía Alonso, pero tampoco sigue en la Arena México".

Y fue más claro sobre el tema. "Mientras no cambien a su gente de programación, la Arena México no va a progresar, tienen que meter gente nueva con ideas frescas, con el actual equipo de trabajo es lo mismo de siempre".