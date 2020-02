Aumentan reproducciones de música de Shakira y Jennifer Lopez

Las reproducciones de música de Shakira y Jennifer Lopez en Spotify se dispararon tras su electrizante espectáculo del domingo en el medio tiempo del Super Bowl.

Según cifras publicadas ayer por el servicio de streaming, en las horas siguientes al triunfo de los Chiefs de Kansas City ante los 49ers de San Francisco en Miami, la reproducción de música de López a nivel global aumentó más de 335% y la Shakira alrededor de 230%, en comparación con el mismo período de la semana anterior.

Las canciones más populares de Shakira fueron Empire, que registró el mayor salto con más del 2.135%, She Wolf (905%), Whenever, Wherever (705%) y Hips Don't Lie con Wycelf Jean (430%).

En el caso de López, las más escuchadas fueron Get Right (con un incremento de 735%), Waiting For Tonight (685%), Let's Get Loud (570%) y Jenny from the Block con Jadakiss y Styles P (545%). Todas estas canciones fueron interpretadas por la cantautora colombiana y la superestrella neoyorquina, respectivamente, durante sus segmentos del show. Bad Bunny, quien acompañó a Shakira brevemente en el escenario, registró un incremento de más de 24% en las horas que siguieron al medio tiempo, mientras que J Balvin, quien actuó junto a López, tuvo un aumento de más de 16%, de acuerdo con Spotify.