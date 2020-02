Exigen productores laguneros una nueva Ley de Aguas

En el marco de un movimiento nacional, productores del sector social de la Comarca Lagunera se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de esta ciudad, para denunciar hechos de corrupción y exigir una nueva Ley de Aguas que reconozca los derechos de los verdaderos usuarios.

Ayer por la mañana se reunieron a las afueras de la Conagua, decenas de campesinos y sus dirigentes, con la finalidad de denunciar lo que llamaron "huachicoleo del agua" por parte de algunos presidentes de Módulos de Riego.

Los campesinos indicaron que con el apoyo de la Conagua, los grandes productores del sector privado en el campo y la ciudad se han apoderado del agua, "llámense productores de leche y de cerveza. Aquí en La Laguna se roba el agua a los ejidatarios".

Indicaron que para el ciclo agrícola próximo a iniciar, se autorizó solo una hectárea a los ejidatarios para sembrar, "¿pero de qué nos sirve una hectárea?, ni una familia se mantiene con eso, en tanto que por otro lado, se riegan miles de hectáreas de manera ilegal", dijo Lorenzo Dávila, usuario del Módulo XV La Rosita, del municipio de San Pedro.

Mencionaron los campesinos que es un movimiento nacional para exigir una nueva Ley de Aguas, pues en la actualidad sus derechos son pisoteados y el agua la han convertido en una mercancía que responde a los grandes intereses de los poderosos.

Dentro de los consejos directivos de Conagua no están representados los productores del sector social, solo los grandes usuarios que se han apropiado de las tierras y los derechos de agua con el poder de su dinero, "por eso no estamos manifestado, para que no se privatice el agua".

Protestan