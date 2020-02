Joaquin Phoenix llama a la diversidad

Joaquin Phoenix fue galardonado con el premio de mejor actor durante la edición número 73 de los premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA, por su sigla en inglés), los cuales destacaron su participación en la cinta Joker, del director Todd Phillips; sin embargo, el actor sostuvo la falta de diversidad entre los nominados en las diferentes categorías. Al recibir su premio, Phoenix expresó: "Me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen, no tienen este mismo privilegio. Creo que enviamos un mensaje muy claro a las personas de color, de que no son bienvenidos aquí".

El actor puntualizó: "Tenemos que trabajar duro para comprender verdaderamente, el racismo sistémico". Por otra parte, reconoció que la labor de erradicar el problema es de quienes lo han perpetrado y, a la vez, se han beneficiado del mismo. En la categoría de mejor actor, Phoenix se encontraba nominado al lado de los actores Leonardo DiCrapio, por la cinta Érase una vez en Hollywood; Adam Driver, por Historia de un matrimonio, del director Noah Baumbach; Taron Egerton, por la película biográfica de Elton John titulada Rocketman; y finalmente, Jonathan Pryce, por dar vida al papa Francisco en la cinta Los dos papas. Con la presea del BAFTA, Phoenix mantiene el invicto que ha logrado en esta temporada de reconocimientos del séptimo arte, pues en los premios del Sindicato de Actores, los Globos de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica, también fue catalogado como el mejor actor. Será el próximo 9 de febrero cuando la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas, en Estados Unidos, decida si Phoenix merece el premio Oscar como mejor actor, categoría en la que también fue nominado por las cintas The Master, en 2013, y Walk the Line, en 2006.