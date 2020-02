Pineda se niega a realizar bioserie

uadalupe Pineda ahora tiene un ángel en el cielo que la protege, su mamá y como ella quiere tener la fortaleza de seguir adelante para dejarle un legado a sus nietos e incentivarlos en la música.

"Quiero seguir con esta súper carrera musical, alimentándola con nuevos discos, proyectos, escenarios diferentes y algo muy importante, yo siempre le dediqué mucho espacio a mi familia, entonces ahora dejarle un legado a mis nietos, que ellos vean también quien es su abuela, incentivarlos en la música, Alonso el de cinco años él está tocando el piano y canta muy bonito, porque mi hija canta muy bonito, ojalá lo que él decida, se dedique a la música", dijo la cantante en entrevista.

"Hasta al final trató de cantar conmigo y eso es inolvidable", recuerda con un nudo en la garganta la intérprete de grandes éxitos como "Yolanda (Te amo)", "Historia de un amor", "Coincidir", entre otras. En distintas ocasiones refirió que su mamá tenía la voz de una Mezzosoprano que le heredó, pero lamentablemente a sus 92 años, Josefina Aguilar murió en paz en los primeros días del 2020.

"Esta allá arriba en el cielo echándome porras ahorita mismo, tengo mi ángel mayor allá, una señora hermosa, fuertísima, mis respetos, yo le digo: 'mamá dame esa fortaleza que tenías', una mamá que yo adoré".

También señaló que con su muerte se ha terminado la dinastía Aguilar, explicando que era hermana del también cantante Antonio Aguilar.

"Bueno yo estoy tranquila porque ya descansó, hay un momento que tienes que decir: 'mamá ya te dejo ir', para qué la quieres aquí si ya no era vida para ella, además tuvo una vida hermosa, muchos viajes, seis hijos vivos, once nietos, trece bisnietos, todos los conoció, todos la apapachábamos, todos la queríamos tanto que yo estoy tranquila, porque además siento que cumplí como buena hija".

Haciendo una retrospectiva en su vida, la ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical, apunta que sí ha tenido arrepentimientos en su vida, pero aunados a sus aciertos, la han hecho la persona que es ahora.

"Claro que hay cosas de las que uno se arrepiente, metidas de pata, equivocaciones, nadie en la vida es perfecto, sin embargo luego recapacito y digo: 'ésta que está sentada contigo, aquí platicando ahora, es producto de sus aciertos y de sus equivocaciones y me considero un buen ser humano, no perfecto para nada, pero una gente que entiende sus equivocaciones, que entiende sus errores y que trato de enmendarlos, que tiene autocrítica y me hace sentir un buen ser humano".

Una vida de llena de éxitos pero con sus altibajos, rodeada de familiares que son grandes cantantes, de cierta forma invita a sus admiradores ver una serie biográfica de la cantante, pero en su opinión prefiere que su vida personal se quede guardada sólo para ella.

"Primero no creo que nadie se interese en una vida que creo que no es tan atractiva para hacer una bioserie, (risas) pero definitivamente me quedo con mi intimidad, me quedo con mis cosas que he vivido, buenas, malas, regulares, bonitas, feas, como se le ponga el adjetivo, pero me quedo con lo mío, para mí".

Y aunque no quiere una serie, si compartió con una sonrisa, que también hizo locuras cuando era joven, "pero hice muchas locuras, después de las peñas, que son estos lugarcitos en donde yo cantaba, que son lugares chiquitos de música folclórica latinoamericano, todos los peñeros o sea los músicos y cantantes, nos íbamos a bailar hasta el amanecer, íbamos a lugares de salsa y nos la amanecíamos y todavía nos íbamos a desayunar, yo tuve también mi vida maravillosa de pasármela muy bien".

Guadalupe Pineda se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 16 de febrero, junto a la agrupación El Consorcio y espera que el público pueda disfrutar de los grandes éxitos de ambos.

"Regreso al Coloso de Reforma, donde vuelvo a cantar, afortunadamente ya son muchas las veces que he cantado ahí y me da una gran alegría hacerlo, siempre hay un poquito de nervio cualquier presentación, pero bueno el Auditorio Nacional es una gran responsabilidad, así que vamos muy contentos a presentar lo mejor del repertorio y está la propuesta de reunirme con una institución que es El Consorcio, antes Mocedades, voces maravillosas que han marcado una época muy importante".

Trayectoria