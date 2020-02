Amber Heard reconoce golpear a Johnny Depp

Al parecer Johnny Depp siempre dijo la verdad y es que se filtró un audio en donde su expareja Amber Heard reconoce que ella era quien golpeaba al histrión y no como se había planteado en un inicio, donde él fue señalado por violencia doméstica.

Tras un divorcio polémico, violento y una demanda, la actriz se encuentra ahora en problemas, ya que el "Daily Mail" dio a conocer un audio en donde ella acepta su culpa de actuar violentamente contra el actor de "Piratas del Caribe". En dicha grabación se puede escuchar que lamente no haberle propinado en el rostro de él una bofetada adecuada.

"Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada... Bebé, no estás perforado. No sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé", dice Heard en dicho audio que se encontraba, según la publicación en el celular de ella.

Durante la controversial separación, Depp hizo el comentario que era ella la agresiva y que no sólo lo golpeaba, sino que también le lanzaba cosas como sartenes, jarrones y lo que tuviera frente a ella y que dejó constancia en dicha filtración.

"No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón", asegura Amber Heard de Johnny Depp.

Durante la grabación se pude escuchar al famoso actor que le dio vida al "Joven manos de tijera", "Charlie y la fábrica de chocolate", "Sweeney Todd", entre otras, tratar de calmar la situación.

"Nena, te lo dije una vez, tengo miedo de morir, somos una escena del crimen este momento. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay", aseguró el actor.

Su expareja no se contuvo y le contestó: "Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny". Y a pesar de lo agresiva que se escucha, el también músico le responde más tranquilo: "Me fui anoche. Sinceramente te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos entre nosotros".

Hay que recordar que en el 2016, Amber Heard denunció a Johnny Depp por violencia de género y por ello pidió una orden de restricción contra el histrión. En esa ocasión ella aseguró que él la había cacheteado, tomado por el pelo y arrastrado a la oficina, luego a la sala, a la habitación hasta llegar a la suite de los invitados.

Ya separados, en el 2018 Heard escribió en el "Washington Post" un artículo sobre las razones de su divorcio y las agresiones que había sufrido. Debido a esto en el 2019, Johnny Depp decide contrademandar y pide 50 millones de dólares, ya que aseguró que él era quien había sufrido físicamente las agresiones.

Por lo que al parecer hoy, el actor siempre tuvo la razón o al menos se pude escuchar una versión diferente en el audio que fue filtrado y que según el "Daily Mail" es un extracto de lo que Depp aportó a las autoridades como evidencia.