El poder judicial al banquillo

Me uno a los periodistas profesionales que apoyan a Sergio Aguayo y para tal efecto reproduzco el artículo del colega RAÚL A. RUBIO CANO , en Monitor Político, de Monterrey N.L.

" Cunde la indignación en el país ante la sentencia contra el periodista Sergio Aguayo, considerándose por muy diversos sectores de que ello es un golpe muy grave a la libertad de expresión en México.

Ayer, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, A.C., que preside, Rafael Cano Franco, dio a conocer el siguiente pronunciamiento y que por la importancia y trascendencia del caso, reproducimos íntegramente; señala dicho pronunciamiento que:

"Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la libertad de expresión es un derecho humano, y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: 'Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión'.

Por lo tanto, la libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como tal, es una libertad civil y política, relativa al ámbito de la vida pública y social, que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible para el respeto de los demás derechos. La libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. Es por ello que no podemos considerar como democrática una sociedad donde no haya libertad de expresión.

El pasado 20 de enero del año 2016, se publicó en el diario Reforma, el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, quien fuera detenido en España por distintos delitos como son la organización criminal, lavado de dinero, desvío de recursos públicos y cohecho.

-No pasaron más de 30 días cuando el político priista fue puesto en libertad. Estos hechos permitieron a Sergio Aguayo escribir sobre el tema, pues le parecía sorprendente como es que en otro país si se daban cuenta de todos los comportamientos financieros irregulares del ex líder tricolor.

El periodista señalaba en su columna: 'Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana'.

El ex presidente del PRI, Humberto Moreira, logra una condena de medio millón de dólares por daño moral contra Sergio Aguayo. El periodista y académico ha sido condenado este martes a pagar 10 millones de pesos. Una resolución judicial que vulnera de la libertad de expresión en México. En medio de una abrumadora maquinaria política, aparentemente presionada por poderes fácticos, pareciera que siguen prevaleciendo los privilegios hacia los hombres 'poderosos e intocables' que pueden coaccionar a jueces y magistrados para censurar la opinión de un periodista como Sergio Aguayo.

Los periodistas que integramos el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de todo el país, lamentamos que el poder judicial, que es el encargado de la impartición de justicia en nuestro país, sea quien ponga en serios predicamentos el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Asimismo, les recordamos a todos los gobernantes del país, políticos de partidos y representantes populares, que, si decidieron participar en esos cargos, estarán en el constante escrutinio público, tanto de los diferentes medios de comunicación, como de la propia sociedad que está muy al pendiente de ustedes a través de las distintas plataformas digitales y redes sociales. También queremos recordarles que los que nos dedicamos a informar no somos los que cometemos los actos delictivos, simplemente los damos a conocer a la luz pública. Por tanto, apelamos a los ministros de la corte y a todas las instancias jurisdiccionales a que preponderen en todo momento a la libertad de expresión, pues sin ella, estaríamos a un paso de la tiranía. Los periodistas no toleraremos la censura en ninguna de sus facetas, pues alzaremos la voz todas las veces que sea necesario, pues no permitiremos que pisoteen uno de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad de decir lo que piensa". ¡Órale! [email protected]".

A mi propio entender (MD) esto es a la par un ataque del PRI al gobierno de López Obrador, el único que ha respetado LA CONSTITUCIONAL DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO.