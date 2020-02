Advierte AMLO a empresas por Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las empresas que ganen contratos en la construcción del Tren Maya que deberán cumplir con lo que se comprometan o, de lo contrario, se buscará que se les retiren los convenios.

En su segundo día de gira de trabajo por el sureste del país, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en la construcción del proyecto ferroviario no se tolerará que haya empresas irresponsables.

"Aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso, para que [no haya] nada de: 'Quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, hacer ni un metro de terraplén, poner ningún durmiente o terminar la obra'. No, el que quede mal vamos a buscar la manera de que [se vaya] pa' fuera y entre otro.

"No podemos estar contemplando, estar aceptando a empresas irresponsables. Tienen que trabajar y cumplir, si no, en la [conferencia] mañanera los voy a estar denunciando, acicateando. Pero estoy seguro de que las compañías van a cumplir en el tiempo", dijo.

En compañía del gobernador de Campeche, Miguel Aysa González, López Obrador aclaró que existe la posibilidad de que el proyecto ferroviario cueste menos de lo presupuestado y garantizó que los recursos federales que se destinen para esta obra no serán hipotecados contra el estado.

"Si la inversión es de 130 mil millones, puede salir [en] menos, porque vamos a ahorrar.

"No quiero dar el dato y que se vayan a ir de boca los que se encarguen de la construcción, que puede salir en 120 [millones de pesos], pero pongan esos 120 y que todo cueste 130 mil millones. ¿Cuánto le va a corresponder a Campeche de inversión?: 60 mil millones de pesos. Nunca en la historia del estado la Federación había invertido tanto".

Agregó que el Tren Maya se deberá terminar en 2023 y que para ese momento ya tiene que estar circulando con trenes de carga, turísticos y de pasajeros.

Alerta