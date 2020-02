Comparten a fans su preparación

A un día de presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 54, las cantantes Jennifer López y Shakira, compartieron a través de redes sociales los pormenores de su preparación y cómo toman uno de los acontecimientos más importantes a lo largo de su carrera en la industria musical.

Jennifer López, también conocida como "J.Lo", compartió una fotografía en pleno ensayo de lo que será su segmento del medio tiempo en la justa deportiva:

"Un día, hagámoslo Miami", publicó la intérprete de Wating for tonight y Get right, quien invitó a que por medio de un mensaje de texto a un número telefónico, sus seguidores le hagan saber las canciones que les gustaría escuchar hoy.

Durante la conferencia de prensa por el espectáculo, Lopez manifestó: "El proceso es intenso pero es un trabajo en conjunto, porque yo pienso que los deportes y la música son las cosas que pueden unificar al mundo, y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo este domingo".

Por su parte, la colombiana Shakira publicó una fotografía con un casco de futbol americano, el cual acompañó con la leyenda "Lista", además comentó que ayer, era el último día para adquirir la ropa y accesorios para celebrar con ella el medio tiempo del Super Bowl, en su sitio web.

A inicios de 2020, la intérprete de Antología y Moscas en la casa, detalló a una cadena estadounidense que para ella no fue fácil llegar al lugar en el que se encuentra su carrera hoy en día: "Estar en el Super Bowl es la prueba de los sueños de una niña de Barranquilla, Colombia, estaban hechos de lo que están hechos los sueños".