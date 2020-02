Fallece el guitarrista Andy Gill

Andy Gill, guitarrista de Gang of Four, falleció la mañana de ayer a los 64 años de edad, así lo informó la agrupación inglesa en un mensaje compartido en sus redes sociales, en el que destacaron la inspiración que el músico significó en sus carreras y para quienes fueron testigos de su música.

"Su visión artística obstinada y su compromiso con la causa, representaban el que todavía escuchara las mezclas para el próximo disco, toda vez que planeaba la próxima gira, desde su cama de hospital" destacó Gang of Four, quienes iniciaron su trayectoria musical a mediados de la década de 1970.

Pese a que el mensaje publicado por la agrupación, en su cuenta de Twitter, no reveló las causas del fallecimiento de Andy Gill, según el portal Rolling Stone, un representante cercano detalló que el guitarrista murió en un hospital de Londres tras complicaciones por una enfermedad respiratoria.

La banda compartió que los álbumes y el trabajo realizados por Andy Gill, hablan por sí mismos de la carrera del guitarrista por lo que invitaron a sus seguidores a embarcarse un recorrido musical en honor a Gill.

"Para nosotros, él era nuestro amigo, y lo recordaremos por su amabilidad y generosidad, su temible inteligencia, chistes malos, historias locas y las tazas interminables de té Darjeeling.

Dio por casualidad que, también era un poco genio" puntualizó la agrupación.

Como productor musical, Gill participó con la agrupación The Futureheads, la cual expresó en sus redes sociales: "Es muy triste escuchar sobre el fallecimiento de Andy Gill. Gang of Four fue una de las mejores y trabajar con Andy en nuestros primeros sencillos y primer álbum, nos puso en nuestro camino. Un verdadero caballero. Absolutamente deshechos".

Con Gang of Four, el guitarrista creó, entre 1980 y la primera década del 2000, álbumes como Entertainment! de 1979, Solid Gold de 1981, Mall de 1991 y Return the Gift en 2005.