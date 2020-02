Ingresan proyectos por 500 millones

El Ayuntamento de Francisco I. Madero ha ingresado proyectos de infraestructura ante instancias del Gobierno federal por aproximadamente 500 millones de pesos, sujetos de revisión y disposición de las arcas federales.

El alcalde Jonathan Ávalos dijo que el ingresar proyectos no necesariamente significa que vayan a ser autorizados, pero se justifica el monto que solicitan, además de que ha estado viajando a la Ciudad de México para realizar las gestiones necesarias.

"En proyectos que actualmente la Administración municipal gestiona ante el Gobierno federal se han ingresado 500 millones", comentó el alcalde.

El edil mencionó que es necesario aclarar, sin ánimo de entrar en polémicas, que varias de las carreteras que tienen mayor deterioro son de jurisdicción estatal y son tramos extensos, por lo cual el Ayuntamiento no está en posibilidades de repararlas todas.

"Yo quiero aclarar algo, las carreteras que normalmente la gente critica mucho son carreteras estatales. Yo la verdad no me aviento al 'ring' en ese sentido pero sí quiero explicarle a los ciudadanos que nosotros no podemos destinar un recurso municipal a arreglar un tema estatal porque estaríamos desviando recursos públicos que son necesarios para el municipio", aclaró el alcalde.

Mencionó que en el caso de la carretera a Florida se solicitó un permiso escrito y se firmó un convenio para utilizar recursos en esta zona.

Además dijo que carreteras como Lequeitio, la de Compuertas, la carretera a Florida y la salida Santo Niño, además de la carretera que viene de San Pedro y pasa por ejidos como La Niña y el Cántabro hasta llegar a Finisterre, son carreteras del orden estatal.