'Jim Carrey es mi héroe', dice James Marsden

Ver trabajar a Jim Carrey durante el rodaje de Sonic la película fue una experiencia sumamente especial para el actor James Marsden. "Él es mi héroe. Crecí viéndolo y tratando de copiarlo, estoy completamente complacido con su trabajo", confiesa.

En la historia de Paramount Pictures, que llega a los cines este 14 de febrero, Carrey es el malvado Dr. Robotnik Eggman, enemigo de Sonic, mientras que Marsden interpreta al sheriff Tom Wachowski, cuya vida dará un giro cuando conozca al peculiar erizo azul.

Pero en la realidad la experiencia de estar a cuadro con Carrey fue diferente a la rivalidad en pantalla.

"Era compartir escenas con él y tratar de evitar reírse cuando se le ocurría una idea loca de hacer algo tonto en una toma. Es una de las mayores alegrías de mi carrera, de lo más destacado", señala Marsden.

"Y fue sólo un recordatorio de ver a alguien a quien le gusta estar en la cima de su juego y hacer lo que mejor sabe y disfrutarlo".

En la versión en inglés es Ben Schwartz quien da voz al erizo basado en el videojuego de la consola Sega (en español la tarea la tuvo Luisito Comunica). Sin embargo, el actor lamenta no tener anécdotas como con Carrey al tratarse de un personaje hecho en CGI (Imagen por computadora).

"Yo sólo lo vi dos veces. Él es asombroso", dice Ben.

Se identifican con el erizo. La vida de Sonic no parece tan complicada: tiene una velocidad y poderes impresionantes y, por supuesto, una personalidad peculiar.

Sin embargo, estar en un planeta diferente al suyo y ser el único de su especie en un lugar desconocido a cualquiera lo haría sentirse solo.

Los actores comparten cómo han sido los momentos en los que, como Sonic, se han sentido así: "He escrito muchos libros sobre la soledad. Creo que es una de las condiciones humanas, experimentamos todas estas cosas y he sido afortunado, he tenido amigos muy cercanos en mi vida", dice Marsden.

"Como actores viajamos mucho y dejamos nuestro hogar. Si eres suertudo, en estos trabajos que tomas lejos haces nuevos amigos, una nueva familia incluso si es temporalmente, para ayudar a quebrarte y hacerte sentir como esta sensación de compañía y camaradería mientras estás trabajando, para que no extrañes tanto tu hogar", explica el actor James Marsden.