Doris prepara los más ricos tamales veganos de la región

AñOS

Tiene Doris de haberse convertido en ovolactovegetariana, y otros más en vegana.

¡DELICIOSOS!

1

VEZ AL MES

Se instala en el Paseo Morelos de Torreón para ofrecer sus tamales y tacos.

Sabores

En las exposiciones en las que participa ofrece diferentes sabores como: el tradicional tamal de rojo con coliflor, champiñones en salsa verde, rajas, zanahoria y elote, entre otros.

DATOS

Contacto

A Doris se le puede encontrar frente a la Línea Verde en Cerrada El Aluminio número 16 de la colonia Residencial del Norte o bien, al 87-14-67-41-65.

Si en la tradicional Rosca de Reyes del 6 de enero le tocó "el monito", es momento de pagar con tamales este 2 de febrero, Día de la Candelaria.

Para hacerlo de una forma diferente, Doris Ríos ofrece tamales, pero con un toque vegano, que además de saludables, asegura, son deliciosos.

Desde hace más de 30 años, Doris es ovolactovegetariana (que consume huevos y leche) y desde hace poco, vegana.

Insiste en que lo saludable no está peleado con el buen sabor.

Y es que sus tamales los ha ido perfeccionando gracias a las exigencias de sus clientes, quienes asegura, le han marcado la pauta para ir mejorando su sabor.

"Siempre debo ver las necesidades de las personas, ha habido muchos cambios en mis alimentos porque, por ejemplo, la soya la misma gente dice: 'yo ya no quiero soya, no quiero esto, no quiero grasa', entonces, la misma gente me está dando la pauta a seguir", dijo.

Para dejar a un lado la manteca de puerco y la carne, Doris le ha dado paso a la coliflor, a los frijoles negros y a los champiñones, y a una larga lista de vegetales que, asegura, también aportan nutrientes al organismo.

Su tamal de chicharrón en salsa verde es de los más solicitados.

"Les encanta el chicharrón que se hace de gluten, yo lavo la harina, se le quita todo el almidón y al último queda una fibra, esa fibra es un procedimiento para lograr sacar el chicharrón", explica la creadora de este platillo mexicano.

Otro de los que dice tiene un buen sabor, es el que está elaborado a base de la coliflor.

Además de quitarte el antojo, pero sobre todo, "pagar deudas" que se adquirieron el Día de Reyes, consumir tamales veganos resulta benéfico para el organismo.

"Limpias tu cuerpo de todas las toxinas que traen las carnes, de las grasas, normalmente que la mayoría de la gente en cierto momento de su vida tiene triglicéridos altos, colesterol y sufre de muchas enfermedades ocasionadas por el consumo de grasas", explica.

Pero además de tamales, Doris ofrece tacos veganos: "Para que vean que es barato, que es rico y tal vez es asombroso porque ahí están comiendo lo que es la verdura que casi no comemos y sabe rico".

Este estilo de vida le ha permitido también ser emprendedora, pues participa en el movimiento Moorelear todo el Día, instalándose en el Paseo Morelos una vez al mes, donde oferta sus platillos saludables y diferentes.

Fotos: Vero Rivera

