Liam Gallagher sorprende con video

El británico Liam Gallagher revela lo que había advertido en días recientes en redes sociales, pues estrenó su video musical Once, luego de que había anunciado algo "especial" para su público el último día de enero.

La nueva canción corresponde a su EP Why Me? Why Not, y une al deporte con la música pues en el videoclip se puede ver al exfutbolista francés Eric Cantona, quien protagoniza la historia en un primer plano de secuencia continua, en donde el mismo exintegrante de Oasis interpreta a su chofer.

Parte de la letra dice: "recuerdo cómo solías brillar en ese entonces, bajaste tan fácil como una copa de vino, amigo, cuando amaneció, te sentiste tan inspirado para hacerlo de nuevo, pero resulta que sólo puedes hacerlo una vez", mientras Cantora, quien interpreta a un rico con capa y corona, recorre la soledad de su mansión.

"Estoy absolutamente emocionado por tener a Eric Cantona, el último futbolista rockstar, en mi video Once.

Canciones como ésta no salen muy seguido y tampoco futbolistas como él", twitteó Gallagher.