Dua Lipa sacude las redes, anuncia nuevo disco

Ayer, Dua Lipa agitó las redes sociales con el anuncio de que será el 3 de abril cuando se publique su segundo y esperado disco de estudio, Future Nostalgia, y con el anticipo de un vistoso video musical para el tema Physical que lleva firma española.

La productora catalana Canadá, célebre por sus trabajos para otros artistas internacionales y más recientemente por ilustrar temas de Rosalía como Malamente, es la responsable de esta animada y colorida pieza que en menos de 1 hora había conseguido 250.000 visualizaciones en Youtube.

Se trata del segundo lanzamiento vinculado a Future Nostalgia (Warner Music), tras la publicación hace varios meses del tema Don't Start Me Now, que tuvo también una gran recepción en listas.

El vigoroso sonido de Physical apela a la nostalgia por el pop de los años 80 y principios de los 90, una característica que, según declaró la artista, se extiende a todo el álbum, que ha sido producido entre otros por Jeff Bhasker, Danja, Jason Evigan e Ian Kirkpatrick.

Para presentar el nuevo álbum, está prevista la celebración de una gira del mismo nombre que, tal y como se había anunciado previamente, pasará por España el 26 de abril en Madrid (WiZink Center) y el 28 de abril en Barcelona (Palau Sant Jordi).

Dua Lipa, que actuó en los MTV Europe Music Awards 2019 celebrados en Sevilla el pasado mes de noviembre, ofreció su último concierto en España en el festival madrileño Mad Cool 2018.

Galardonada con dos Brit Awards, Dua Lipa se convirtió en una de las nuevas divas del pop con más proyección gracias al éxito de su anterior álbum, Dua Lipa (2017), del que se vendieron más de 1,2 millones de copias en todo el mundo gracias a éxitos como Be The One, Hotter Than Hell, New Rules o Scared To Be Lonely.